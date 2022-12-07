В Уфе пройдет Международная неделя бизнеса – 2022

Международная неделя бизнеса в Уфе. Приедут представители более чем от 20 стран. Программу обсудили на конференции в Москве, в которой приняли участие региональные, федеральные и зарубежные спикеры.

Запланировано более полусотни мероприятий, в которых выступят свыше 500 экспертов федерального и международного уровня. На данный момент заявки подали представители более 20 стран. В столице республики форум пройдёт в 15-й раз. В прошлом году были подписаны соглашения на сумму свыше 100 млрд рублей. В этот раз планируется к подписанию порядка 50 соглашений.