Исторический момент для энергетики Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров дал старт работе модернизированного энергоблока на Кармановской ГРЭС. Обновить оборудование, исчерпавшее свой ресурс работы, удалось благодаря государственной программе модернизации тепловой генерации. К слову, Башкирская генерирующая компания приступила к его реализации одной из первых среди российских энергокомпаний. Что изменилось в работе нового станционного блока и как прошёл первый запуск турбин?
Символическое нажатие на кнопку – и обновлённый станционный блок Кармановской ГРЭС введен в строй. Новая турбина набирает обороты – три тысячи в минуту. Энергоблок готов к работе. Исторический момент для энергетики Башкортостана. Запуск нового оборудования глава республики вместе с генеральным директором «Интер РАО» провёл по видеосвязи.
Стоимость всех работ на Кармановской ГРЭС превысила 2,5 миллиарда рублей. Теперь станционный блок даст стране еще больше электроэнергии. В единой энергосистеме страны третий станционный блок отработал больше 50 лет и произвел свыше 80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но свой ресурс турбина выработала. В декабре прошлого года энергоблок отключили и полностью разобрали. Теперь на его месте стоят почти 1000 тонн нового оборудования.
В республику энергоблок везли несколько месяцев, по частям. Тяжёлые детали в Кармановскую ГРЭС доставляли по железным путям. Ремонт оборудования длился почти два года.
Комплексные испытания нового оборудования уже позади. Мощность модернизированного энергоблока выросла на 13 мегаватт, к слову, такое количество способно обеспечить энергией целый микрорайон Сипайлово, затратив при этом гораздо меньше топлива, чем прежде.
Обновлённый станционный блок стал первым энергообъектом в республике, модернизированным по президентской программе. И это лишь начало. До 2027 года Башкирская генерирующая компания завершит апгрейд ещё восьми энергоблоков, которые находятся в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Благовещенске. Суммарный прирост мощности всех станций достигнет почти ста мегаватт. А это значит, что потребление топлива станет ниже и возрастут поставки электричества на рынок, а вместе с ними вырастут и поступления в республиканскую казну.