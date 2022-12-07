Радий Хабиров дал старт работе модернизированного энергоблока на Кармановской ГРЭС

Исторический момент для энергетики Башкортостана. Глава республики Радий Хабиров дал старт работе модернизированного энергоблока на Кармановской ГРЭС. Обновить оборудование, исчерпавшее свой ресурс работы, удалось благодаря государственной программе модернизации тепловой генерации. К слову, Башкирская генерирующая компания приступила к его реализации одной из первых среди российских энергокомпаний. Что изменилось в работе нового станционного блока и как прошёл первый запуск турбин?

Символическое нажатие на кнопку – и обновлённый станционный блок Кармановской ГРЭС введен в строй. Новая турбина набирает обороты – три тысячи в минуту. Энергоблок готов к работе. Исторический момент для энергетики Башкортостана. Запуск нового оборудования глава республики вместе с генеральным директором «Интер РАО» провёл по видеосвязи.

Благодаря эффективной политике «Интер РАО» и «Башкирской генерирующей компании» мы вошли в президентскую программу модернизации электростанций. Это только начало, впереди у нас еще пять ТЭЦ, которые обновят по программе, – сказал Радий Хабиров. – Это гарантия того, что будущее экономики, промышленности нашей республики будет обеспечено на десятки лет с гарантией появления новых предприятий, больших потребителей энергетики. Это основа развития промышленности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Всю технику поставщики привезли в соответствии с графиком. А мы с точки зрения проектирования, монтажа вспомогательного оборудования, непосредственно строительных работ всё сделали в сжатые сроки. Всего в рамках программы, утверждённой Президентом России, мы планируем модернизировать практически треть наших мощностей в регионе, обновить их в течение ближайших пяти-шести лет. Общие инвестиции при этом составят порядка 17 млрд рублей. Борис Ковальчук, генеральный директор ПАО «Интер РАО»

Стоимость всех работ на Кармановской ГРЭС превысила 2,5 миллиарда рублей. Теперь станционный блок даст стране еще больше электроэнергии. В единой энергосистеме страны третий станционный блок отработал больше 50 лет и произвел свыше 80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но свой ресурс турбина выработала. В декабре прошлого года энергоблок отключили и полностью разобрали. Теперь на его месте стоят почти 1000 тонн нового оборудования.

В республику энергоблок везли несколько месяцев, по частям. Тяжёлые детали в Кармановскую ГРЭС доставляли по железным путям. Ремонт оборудования длился почти два года.

Комплексные испытания нового оборудования уже позади. Мощность модернизированного энергоблока выросла на 13 мегаватт, к слову, такое количество способно обеспечить энергией целый микрорайон Сипайлово, затратив при этом гораздо меньше топлива, чем прежде.