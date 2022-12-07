В Башкирии из-за напряженной эпидситуации увеличили часы работы поликлиник

Режим работы поликлиник увеличили. Теперь в будни медучреждения работают до 9 часов вечера. Такая мера связана с высокой заболеваемостью. В Башкортостане 30 тысяч случаев. ОРЗ, грипп и новый штамм коронавируса. К слову, из этого количества 14 приходится на грипп и два на «цербер». В Уфе прошла пресс-конференция с Минздравом и Роспотребнадзором. Специалисты ответили на вопросы, кто заражается гриппом и новым штаммом коронавируса, ждать ли ограничений жителям Башкортостана, а также рассказали о новом графике работы поликлиник.
Сами спикеры – как законодатели здоровой моды. Сегодня в классике – обычные голубые медицинские маски. Однако вновь повсеместно вводить меру в республике не планируют. Зато в чём помогла пандемия – там, где риск заболеть выше, потенциальные заражающие носят маски. В медучреждениях это обязательное требование. В школах и детских садах региона на входе проверяют температуру. Заболеть гриппом или «цербером» могут и учителя, и ученики, и их родители. Обязательного ношения масок нет, если только не будет соответствующего распоряжения от руководства учебного заведения. Чаще новым штаммом коронавируса заражаются дети до 14 лет. Показаний для карантина в школах пока нет.
Бесплатно прививку от гриппа можно было сделать до 1 декабря. Ежегодно период вакцинации от данного заболевания длится всю осень. Пройти процедуру сейчас можно только платно. Либо если работодатель за счёт компании организует вакцинацию для сотрудников.
Чтобы обеспечить безопасный уровень иммунизации, вакцинированы должны быть больше половины населения. В республике, по словам специалистов, прививку сделали свыше 1 миллиона человек.
Всем заболевшим медики рекомендуют не заниматься самолечением и при недомогании обращаться в поликлинику. Медучреждения, к слову, с 7 декабря стали работать дольше. В будни теперь до 9 вечера, в субботу с 8 утра до 20:00. А в воскресенье можно вызвать врача на дом.