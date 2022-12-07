В Башкирии из-за напряженной эпидситуации увеличили часы работы поликлиник

Режим работы поликлиник увеличили. Теперь в будни медучреждения работают до 9 часов вечера. Такая мера связана с высокой заболеваемостью. В Башкортостане 30 тысяч случаев. ОРЗ, грипп и новый штамм коронавируса. К слову, из этого количества 14 приходится на грипп и два на «цербер». В Уфе прошла пресс-конференция с Минздравом и Роспотребнадзором. Специалисты ответили на вопросы, кто заражается гриппом и новым штаммом коронавируса, ждать ли ограничений жителям Башкортостана, а также рассказали о новом графике работы поликлиник.

Сами спикеры – как законодатели здоровой моды. Сегодня в классике – обычные голубые медицинские маски. Однако вновь повсеместно вводить меру в республике не планируют. Зато в чём помогла пандемия – там, где риск заболеть выше, потенциальные заражающие носят маски. В медучреждениях это обязательное требование. В школах и детских садах региона на входе проверяют температуру. Заболеть гриппом или «цербером» могут и учителя, и ученики, и их родители. Обязательного ношения масок нет, если только не будет соответствующего распоряжения от руководства учебного заведения. Чаще новым штаммом коронавируса заражаются дети до 14 лет. Показаний для карантина в школах пока нет.

Сегодня уже напряженная эпидситуация. В республике зарегистрировано 14 случаев заболевания гриппом. Эти люди были не вакцинированы. Анна Казак, руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Бесплатно прививку от гриппа можно было сделать до 1 декабря. Ежегодно период вакцинации от данного заболевания длится всю осень. Пройти процедуру сейчас можно только платно. Либо если работодатель за счёт компании организует вакцинацию для сотрудников.

Считается, что в декабре-январе поднимается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Нужно вакцинироваться до этого времени, т.к. еще 2-3 недели необходимо для формирования иммунитета. Альбина Танцыкужина, начальник отдела организации оказания амбулаторной медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

Чтобы обеспечить безопасный уровень иммунизации, вакцинированы должны быть больше половины населения. В республике, по словам специалистов, прививку сделали свыше 1 миллиона человек.