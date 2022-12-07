В Уфе появились новые дорожные знаки на улице Комсомольской

В башкирской столице на улице Комсомольской установили новые дорожные знаки. Об этом в своих соцсетях рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», по словам руководителя Госавтоинспекции, появились на улице для обеспечения городским службам более комфортных условий для оперативной очистки городских дорог от снега.