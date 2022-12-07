Администрация Уфы проведет торги на застройку жилого квартала

Уфимская администрация намерена отдать под застройку квартал в Черниковке за 5,9 млн рублей. Постановление о проведении торгов подписал глава уфимской мэрии Ратмир Мавлиев.

Речь идет о комплексном развитии квартала, который ограничен улицами Орджоникидзе, Уссурийской, Вологодской и Суворова в Калининском районе. Общая площадь территории составляет 6,78 гектара.

Победитель торгов должен будет вложить в строительство жилого квартала и обустройство дворов не менее 3 млрд рублей. Кроме того, застройщику необходимо иметь в распоряжении 1,7 тыс. кв. метра жилья в башкирской столице для переселения жителей квартала, дома которых признаны аварийными и подлежащими сносу.