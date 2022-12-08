В Башкирии модернизация энергосистемы поможет открыть новые предприятия

Генеральный директор холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук рассказал, что Башкирия вошла в президентскую программу по модернизации электростанций. На эти цели будет выделено более 17 млрд рублей.
В ближайшие несколько лет в регионе обновят пять станций: Уфимские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимскую ТЭЦ в Благовещенске, Стерлитамакскую и Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ.
По словам Радия Хабирова, такая модернизация — гарантия того, что экономика и промышленность республики будут обеспечены электроэнергией с запасом на десятки лет, что позволит в том числе строить новые предприятия.
Глава республики и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук торжественно запустили энергоблок № 3 Кармановской ГРЭС Башкирской генерирующей компании.