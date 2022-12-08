В Башкирии модернизация энергосистемы поможет открыть новые предприятия

Башкортостан для нас – как вторая родина, потому что здесь столько всего пережито, столько всего сделано. С Радием Фаритовичем мы постоянно находимся на связи, решаем все вопросы.

Борис Ковальчук, генеральный директор холдинга «Интер РАО»