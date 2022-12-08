В Башкирии модернизация энергосистемы поможет открыть новые предприятия

Генеральный директор холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук рассказал, что Башкирия вошла в президентскую программу по модернизации электростанций. На эти цели будет выделено более 17 млрд рублей.

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В ближайшие несколько лет в регионе обновят пять станций: Уфимские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимскую ТЭЦ в Благовещенске, Стерлитамакскую и Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ.

Башкортостан для нас – как вторая родина, потому что здесь столько всего пережито, столько всего сделано. С Радием Фаритовичем мы постоянно находимся на связи, решаем все вопросы.

Борис Ковальчук, генеральный директор холдинга «Интер РАО»

По словам Радия Хабирова, такая модернизация — гарантия того, что экономика и промышленность республики будут обеспечены электроэнергией с запасом на десятки лет, что позволит в том числе строить новые предприятия.

Мы очень ответственно работаем с компанией, смотрим на перспективу. Сегодня мы также обсудили реализацию новых проектов по созданию дополнительных энергомощностей для ряда регионов Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Глава республики и генеральный директор ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук торжественно запустили энергоблок № 3 Кармановской ГРЭС Башкирской генерирующей компании.

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