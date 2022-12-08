Минздрав Башкирии увеличил количество операторов для записи к врачам

Министерство здравоохранения Башкирии увеличило количество операторов контакт-центра 122. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин.
В утренние часы, когда нагрузка на медицинские учреждения возрастает, количество операторов контакт-центра будет больше. Также получить талон к врачу теперь можно и в выходные дни. Ранее работу центра раскритиковал Глава Башкирии, который отметил большое количество жалоб на возможность записаться к врачу.
Также увеличился режим работы поликлиник. Теперь в будние дни врачи принимают пациентов с 8:00 до 21:00, а вызовы на дом принимаются до 20:00.