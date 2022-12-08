Минздрав Башкирии увеличил количество операторов для записи к врачам

Министерство здравоохранения Башкирии увеличило количество операторов контакт-центра 122. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Минздрав Башкирии увеличил количество операторов для записи к врачам

В утренние часы, когда нагрузка на медицинские учреждения возрастает, количество операторов контакт-центра будет больше. Также получить талон к врачу теперь можно и в выходные дни. Ранее работу центра раскритиковал Глава Башкирии, который отметил большое количество жалоб на возможность записаться к врачу.

Мониторинг телефонных линий проводится три раза в день, где выявляется уровень загруженности, время в очереди, количество принятых звонков и записавшихся пациентов. А также кол-центр начинает работу в выходные дни.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ 

Также увеличился режим работы поликлиник. Теперь в будние дни врачи принимают пациентов с 8:00 до 21:00, а вызовы на дом принимаются до 20:00.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ