Минздрав Башкирии увеличил количество операторов для записи к врачам

В утренние часы, когда нагрузка на медицинские учреждения возрастает, количество операторов контакт-центра будет больше. Также получить талон к врачу теперь можно и в выходные дни. Ранее работу центра раскритиковал Глава Башкирии, который отметил большое количество жалоб на возможность записаться к врачу.