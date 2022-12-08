В Академии вокального искусства Аскара Абдразакова стартовали мастер-классы для слушателей

В Башопере начались мастер-классы Академии вокального искусства Аскара Абдразакова по вокальному мастерству и сценическому движению, английскому и итальянскому языкам, а также навыкам работы с концертмейстером и симфоническим оркестром.

Слушателями стали студенты третьих и четвёртых курсов, а также выпускники предыдущих лет профобразовательных учреждений. Напомним, первый этап прослушиваний прошёл в октябре. Отобрали 12 претендентов.

Оказаться на мастер-классе ведущих оперных певцов республики – мечта любого новичка. Такой шанс предоставили 12 вокалистам из Уфы, Сибая и Октябрьского. Среди них – Аделина Валиева. Для девушки это опыт и новые навыки. Тем более она давно хотела попасть в команду Аскара Абдразакова.

Занятия эти нужны, чтобы посмотреть с другой точки зрения на себя. Когда ты занимаешься только по своей какой-то методике, взгляд потихоньку замаливается. И когда тебе уже говорят: «Аделина, посмотри на это с другой стороны», тогда действительно наступает момент озарения. Аделина Валиева, слушатель Академии вокального искусства

Проект запустили в октябре. Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на базе Башкирского театра оперы и балета совместно с благотворительным фондом «Наше будущее». Занятия проводит Академия вокального искусства Аскара Абдразакова. Трактовка, интерпретация, правильное дыхание, ведение мелодической линии – педагог по вокалу Эльмира Фатихова учит всему.

Конечно, уровень немножко отличается тех, кто, допустим, в Уфе и тех, кто приехали с периферии. Но что касается природного материала, не могу сказать, что люди, приехавшие из Сибая, Учалов, Октябрьска, хуже поют. Нет, у них голоса прекрасные. Не зря мы их отобрали. Эльмира Фатыхова, народная артистка Республики Башкортостан, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, педагог по вокалу

И для нас было очень интересно выявить молодые интересные голоса, творческие натуры, которые могли бы реализоваться именно в этом проекте. Нужно жить будущим, нужно готовить творческих ребят именно в искусстве – искусстве петь, искусстве творить, двигаться. В общем, все, что связано с театром. Аскар Абдразаков, заслуженный артист Российской Федерации, руководитель Академии вокального искусства