В Академии вокального искусства Аскара Абдразакова стартовали мастер-классы для слушателей

В Башопере начались мастер-классы Академии вокального искусства Аскара Абдразакова по вокальному мастерству и сценическому движению, английскому и итальянскому языкам, а также навыкам работы с концертмейстером и симфоническим оркестром.
Слушателями стали студенты третьих и четвёртых курсов, а также выпускники предыдущих лет профобразовательных учреждений. Напомним, первый этап прослушиваний прошёл в октябре. Отобрали 12 претендентов.
Оказаться на мастер-классе ведущих оперных певцов республики – мечта любого новичка. Такой шанс предоставили 12 вокалистам из Уфы, Сибая и Октябрьского. Среди них – Аделина Валиева. Для девушки это опыт и новые навыки. Тем более она давно хотела попасть в команду Аскара Абдразакова.
Проект запустили в октябре. Его реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на базе Башкирского театра оперы и балета совместно с благотворительным фондом «Наше будущее». Занятия проводит Академия вокального искусства Аскара Абдразакова. Трактовка, интерпретация, правильное дыхание, ведение мелодической линии – педагог по вокалу Эльмира Фатихова учит всему.
Как взять ту или иную ноту, как правильно выстраивать фразы в ариях, в каком стиле нужно петь романсы – все это позволит певцу глубже проникнуть в музыку. Слушателей академии в финале проекта ждет серия выездных концертов по городам и районам Башкортостана, а также отчётный концерт на сцене Башоперы вместе с ведущими мэтрами оперного искусства.