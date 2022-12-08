В Башкирии семья с детьми попала в беду в 30-градусный мороз

8 декабря в Чишминском районе семья с маленькими детьми попала в беду на трассе в 30-градусный мороз. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

На 1439 км автодороги М-5 в селе Узытамак семья не смогла заменить колесо. У водителя не было необходимых инструментов. При этом температура воздуха опустилась до -30°C. О том, что семье нужна помощь, спасатели узнали из социальных сетей.