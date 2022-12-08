В Башкирии семья с детьми попала в беду в 30-градусный мороз

8 декабря в Чишминском районе семья с маленькими детьми попала в беду на трассе в 30-градусный мороз. Об этом рассказали в Госкомитете по ЧС.

Фото №1 - В Башкирии семья с детьми попала в беду в 30-градусный мороз

На 1439 км автодороги М-5 в селе Узытамак семья не смогла заменить колесо. У водителя не было необходимых инструментов. При этом температура воздуха опустилась до -30°C. О том, что семье нужна помощь, спасатели узнали из социальных сетей.

Сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место происшествия и оказали необходимую помощь. После устранения неполадки родители с двумя детьми продолжили свой путь.

Стоит отметить, водитель был готов к различным ситуациям на дороге: в автомобиле находились запас тёплых вещей, воды, еды и прочие необходимые предметы первой помощи.

пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС 

Фото: Госкомитет РБ по ЧС. 

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