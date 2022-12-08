В Башкирии мужчину завернули в ковер и подожгли

Оказалось, что несчастного подожгли. Мужчина проводил вечер за распитием спиртных напитков с 42-летним ранее судимым знакомым из Татарстана. Уроженец Бугульмы приехал в Башкирию на заработки, где и познакомился с горожанином. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого гость задушил знакомого. После этого он завернул тело горожанина в ковер и поджёг квартиру. С места происшествия подозреваемый скрылся.