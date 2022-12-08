В Салаватском башкирском драмтеатре запустили проект «Театр. Мир»

«Театр. Мир». Так называется новый проект, который запустили в Салаватском башкирском драмтеатре. Он направлен на развитие детских театров в школах. Руководитель проекта – актриса Рамзия Максютова.

Для учителей проходят мастер-классы по хореографии, сценической речи, режиссуре и актерскому мастерству. Также педагоги пройдут тренинги и прослушают лекции. В последующем Салаватский драмтеатр будет выезжать в школы Салавата, Кумертау, Федоровского, Кугарчинского, Куюргазинского и Мелеузовского районов и курировать детские кружки.