В Башкирии у пациента в челюсти обнаружили крупную опухоль

У жителя Башкирии в челюсти обнаружили опухоль размером 3х3 сантиметра. О спасении пациента рассказали в министерстве здравоохранения региона.
Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобой на нарушение прикуса. Врачи больницы №21 в Уфе обнаружили новообразование. У пациента диагностировали остеому нижней челюсти размером 3×3 см. Она и создавала большие трудности мужчине.
Медики успешно удалили опухоль суставного отростка, который рос в сторону основания черепа. Из-за расположения новообразования операция получилась уникальной. Сейчас мужчина идёт на поправку.