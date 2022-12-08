В Башкирии у пациента в челюсти обнаружили крупную опухоль

У жителя Башкирии в челюсти обнаружили опухоль размером 3х3 сантиметра. О спасении пациента рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Мужчина обратился за медицинской помощью с жалобой на нарушение прикуса. Врачи больницы №21 в Уфе обнаружили новообразование. У пациента диагностировали остеому нижней челюсти размером 3×3 см. Она и создавала большие трудности мужчине.