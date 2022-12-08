В Башкирии нужна помощь 5-месячной девочке, родившейся без желчного пузыря

Пятимесячной девочке Арине Драгиной нужна помощь неравнодушных людей. Малышка родилась без желчного пузыря, и сейчас ей требуется трансплантация печени в московской клинике им. В. И. Шумакова.

Семья с 4 детьми проживает в селе Кекен-Васильевка Миякинского района Башкирии. У маленькой Арины не работают печень и селезёнка, ей постоянно вливают плазму, а уровень билирубина в крови составляет 400 мкмоль/л.

На данный момент папа малышки находится в Москве на обследовании в качестве донора. Оно займет около пяти дней, рассказала Наталья Валеева, тетя Арины.