Из России могут исчезнуть некоторые марки и модели автомобилей

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал, что в настоящее время дилеры продают в основном те автомобили, которые были привезены в Россию до начала спецоперации на Украине. На сегодняшний день запасы таких автомобилей заканчиваются.
По словам специалистов, хуже всего дела обстоят у таких автосалонов, которые торгуют марками Volvo, Volkswagen, Skoda или Mazda. Дела у представителей брендов Audi, Jaguar Land Rover, BMW тоже обстоят не лучшим образом.
В настоящее время, по словам Дениса Решетникова, практически все российские официальные дилеры начали активно ввозить из-за рубежа автомобили по параллельному импорту. Но пока что приходиться ограничиваться небольшими поставками таких машин. Кроме того чувствуются проблемы с логистикой. При этом отмечается увеличение поставок из таких стран, как Армения, Казахстан, Япония, Арабские Эмираты, Китай и Беларусь.