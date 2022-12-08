Из России могут исчезнуть некоторые марки и модели автомобилей

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников рассказал, что в настоящее время дилеры продают в основном те автомобили, которые были привезены в Россию до начала спецоперации на Украине. На сегодняшний день запасы таких автомобилей заканчиваются.

По словам специалистов, хуже всего дела обстоят у таких автосалонов, которые торгуют марками Volvo, Volkswagen, Skoda или Mazda. Дела у представителей брендов Audi, Jaguar Land Rover, BMW тоже обстоят не лучшим образом.