Радию Хабирову представили проект по производству крепежных изделий

В Туймазах появится предприятие по производству креплений. Производители собираются сконцентрироваться на изготовлении металлической фурнитуры для мебели. Проект представили на «Инвестчасе», которой провёл Радий Хабиров.
Предприниматели уже несколько лет занимаются сбором и транспортировкой металла. Объемы растут, поэтому было решено расширить работу.
Сейчас на предприятии трудятся двадцать человек, средняя зарплата – около 40 тысяч рублей. Развитие бизнеса позволит увеличить количество рабочих мест. Проект получил статус приоритетного. Предпринимателям будет оказана поддержка.