Радию Хабирову представили проект по производству крепежных изделий

В Туймазах появится предприятие по производству креплений. Производители собираются сконцентрироваться на изготовлении металлической фурнитуры для мебели. Проект представили на «Инвестчасе», которой провёл Радий Хабиров.

Предприниматели уже несколько лет занимаются сбором и транспортировкой металла. Объемы растут, поэтому было решено расширить работу.

Душа радуется, что такие молодые ребята идут в серьёзное промышленное производство. Обязательно будем поддерживать такие проекты. Только один вопрос: вы не попадаете в конкурентную среду рядом с Белебеевским заводом крепежных изделий? Если у них автомобильные, а у вас бытовые и более упрощенные, тогда хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас на предприятии трудятся двадцать человек, средняя зарплата – около 40 тысяч рублей. Развитие бизнеса позволит увеличить количество рабочих мест. Проект получил статус приоритетного. Предпринимателям будет оказана поддержка.

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