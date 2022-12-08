Радию Хабирову представили проект по производству крепежных изделий

Душа радуется, что такие молодые ребята идут в серьёзное промышленное производство. Обязательно будем поддерживать такие проекты. Только один вопрос: вы не попадаете в конкурентную среду рядом с Белебеевским заводом крепежных изделий? Если у них автомобильные, а у вас бытовые и более упрощенные, тогда хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан