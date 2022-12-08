Для бойцов отряда Шаймуратова организовали медосмотр во время краткосрочного отпуска

Добровольцев из батальона Шаймуратова отправили в краткосрочный отпуск. Чтобы поддержать военнослужащих, глава республики направил к ним медицинский десант. Бойцов осматривают башкирские врачи, которые сейчас находятся в командировке на Донбассе. Помогают докторам медсестры. На подмогу к ним выехали и другие специалисты.

Остроту зрения военнослужащие проверяют не в полевых условиях, а в кабинете окулиста. Оценить здоровье бойцов батальона Шаймуратова приехали башкирские врачи. Пройти УЗИ, сделать ЭКГ, получить консультацию хирурга, кардиолога, травматолога. За считанные часы башкирские врачи с нуля развернули полноценный полевой госпиталь. Привезли с собой и лекарства, и медицинское оборудование. Сделать полный чек-ап здоровья военнослужащих поручил глава республики Радий Хабиров.

Уважаемый Радий Фаритович, весь личный состав батальона выражает вам огромную благодарность. Сейчас мы занимаемся диагностикой, восстановлением здоровья. В данный момент у нас идёт осмотр специалистом по УЗИ, а в другой комнате у нас диагностическая лаборатория. Дамир Шаяхметов, командир медицинского взвода батальона имени генерал-майора Минигали Шаймуратова