Для бойцов отряда Шаймуратова организовали медосмотр во время краткосрочного отпуска

Добровольцев из батальона Шаймуратова отправили в краткосрочный отпуск. Чтобы поддержать военнослужащих, глава республики направил к ним медицинский десант. Бойцов осматривают башкирские врачи, которые сейчас находятся в командировке на Донбассе. Помогают докторам медсестры. На подмогу к ним выехали и другие специалисты.
Остроту зрения военнослужащие проверяют не в полевых условиях, а в кабинете окулиста. Оценить здоровье бойцов батальона Шаймуратова приехали башкирские врачи. Пройти УЗИ, сделать ЭКГ, получить консультацию хирурга, кардиолога, травматолога. За считанные часы башкирские врачи с нуля развернули полноценный полевой госпиталь. Привезли с собой и лекарства, и медицинское оборудование. Сделать полный чек-ап здоровья военнослужащих поручил глава республики Радий Хабиров.
Через несколько дней к уже работающему медицинскому десанту присоединятся и врачи-стоматологи. Мобильный комплекс вместе со специалистами уже выехал из Башкортостана.