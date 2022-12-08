В Уфе стартовал этап федерального проекта «Музейные маршруты России»

Его участниками стали эксперты и руководители музеев из 12 регионов страны. Основная цель – популяризация культурно-исторического наследия регионов и страны в целом, обмен опытом, формирование новых подходов к использованию фондов. И в этом направлении, отметили участники, нужно тесное сотрудничество с туризмом.

Музей полярников им. Валериана Альбанова – один из самых молодых в республике. Но за полтора года с момента открытия его посетило уже более 20 тысяч гостей. Арктическая тематика, помещения, стилизованные под каюты корабля, редкие экспонаты и современное презентационное оборудование. Привлекать посетителей сотрудникам удается не только этим.

Сегодня его гостями стали эксперты в области – руководители музеев со всей страны. Все они участники проекта «Музейные маршруты России». В Уфе стартовал один из его этапов. В ходе пленарного заседания в конгресс-холле «Торатау» участники вместе с федеральными экспертами обсуждали вопросы продвижения работы музеев, новые инструменты привлечения посетителей и востребованность на рынке. Музеи и сами могут поддерживать и продвигать друг друга. И тут роль играет уже межрегиональное партнерство.

А что касается конкретно Башкортостана, то многие эксперты отмечают стремительное развитие региона в области сохранения и продвижения историко-культурного наследия. В частности, музейный комплекс «Шульган-Таш» – пример для многих регионов.

Музейные маршруты могут привлечь в республику еще больше туристов со всей страны. И проект дает возможность почерпнуть лучшие практики в этом направлении. Тем более что в Уфе планируют открыть еще музей Федора Шаляпина и музей Возвращенных имен.