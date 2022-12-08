В Башкирии 45% жителей сделали прививки от гриппа

Как утверждает руководитель ведомства, пять заболевших было зафиксировано в башкирской столице, еще девять – в других муниципалитетах Башкирии. Также глава Роспотребнадзора сообщила о распространении штамма гриппа H1N1. Особенность этого штамма в том, что болезнь протекает в тяжелой форме.