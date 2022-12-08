«Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» на выезде

При счете 1:1 уфимцы забросили три шайбы подряд, две из них – в большинстве. Получив столь весомое преимущество, юлаевцы сумели довести игру до победы. Итоговый результат – 6:3 в пользу «Салавата». По две шайбы забросили Скориков и Науменков, также отличились Шмелев и Кулемин. Следующую игру уфимская команда проведет дома 19 декабря против омского «Авангарда».