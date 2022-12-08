В Уфе продолжается кубок России по фехтованию на колясках

Сегодня в столице республики подвели итоги в личных соревнованиях по сабле. Впереди еще два дня турнира, и лучших будут выявлять в командных состязаниях.
Тимуру Хаматшину дома и стены помогают. Опытный башкирский спортсмен подошел к домашнему кубку России в хорошей форме. В турнире по рапире Тимуру совсем немного не хватило до победы. В финале сильнее оказался Александр Кузюков из Омской области. Поэтому в состязаниях по сабле Тимур был твердо настроен на первое место и сумел реализовать свои планы, оставив соперников позади.
Если Тимур Хаматшин выступает в категории «В», то в категории «А» честь региона защищает бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Никита Нагаев. В турнире по рапире он уступил в финале сопернику из Новосибирской области Михаилу Карпову. Тройку призеров замкнул еще один представитель Башкортостана Тимур Файзуллин.
Еще одну серебряную медаль для Башкортостана завоевала в женском турнире по рапире Альбина Давлятова. В категории «В» представительницы республики Светлана Сапожникова и Эльза Янабаева поднялись на третью ступень пьедестала. Всего в кубке России в Уфе принимают участие 64 спортсмена из 12 регионов страны.
Впереди у участников кубка России командные соревнования. В тестовом режиме будет проведен смешанный турнир по рапире, где в составе одного коллектива будут представлены как мужчины, так и женщины. В конце февраля следующего года Уфа примет чемпионат России по фехтованию на колясках.