В Уфе продолжается кубок России по фехтованию на колясках

Сегодня в столице республики подвели итоги в личных соревнованиях по сабле. Впереди еще два дня турнира, и лучших будут выявлять в командных состязаниях.

Тимуру Хаматшину дома и стены помогают. Опытный башкирский спортсмен подошел к домашнему кубку России в хорошей форме. В турнире по рапире Тимуру совсем немного не хватило до победы. В финале сильнее оказался Александр Кузюков из Омской области. Поэтому в состязаниях по сабле Тимур был твердо настроен на первое место и сумел реализовать свои планы, оставив соперников позади.

Мы дома, надо было выигрывать. Это немножко довлело, нужен результат. В процессе боя собрался, доволен результатом. Хорошие бои получились. Тимур Хаматшин, победитель кубка России по фехтованию на колясках

Если Тимур Хаматшин выступает в категории «В», то в категории «А» честь региона защищает бронзовый призер Паралимпийских игр в Токио Никита Нагаев. В турнире по рапире он уступил в финале сопернику из Новосибирской области Михаилу Карпову. Тройку призеров замкнул еще один представитель Башкортостана Тимур Файзуллин.

Конечно, не обидно. Ребята все знакомые. Вместе тренируемся на сборах. Все сильные, борьба все время присутствует. Никита Нагаев, призер кубка России по фехтованию на колясках

Еще одну серебряную медаль для Башкортостана завоевала в женском турнире по рапире Альбина Давлятова. В категории «В» представительницы республики Светлана Сапожникова и Эльза Янабаева поднялись на третью ступень пьедестала. Всего в кубке России в Уфе принимают участие 64 спортсмена из 12 регионов страны.

По-моему, 9-й или 10-й раз проводится у нас этот кубок. Со строительством этого центра и чемпионаты России тоже у нас проводят. Редко где можно встретить такие условия. Фарит Арсланов, старший тренер сборной России по фехтованию на рапире