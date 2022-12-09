Радий Хабиров провел встречу с руководителями ветеранских и патриотических организаций Башкирии

Сегодня в России отмечают День Героев Отечества. В честь памятной даты в уфимском парке Победы возложили цветы к Вечному огню, к памятнику Героям Советского Союза Александру Матросову и Миннигали Губайдуллину. В церемонии приняли участие ветераны войн, кадеты, юнармейцы и официальные лица.
Минутой молчания память павших героев почтили и в Колонном зале, где состоялась встреча Радия Хабирова с ветеранскими и патриотическими организациями республики. Глава региона поблагодарил собравшихся за любовь к Родине и ратный труд в воспитании подрастающего поколения.