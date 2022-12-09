Радий Хабиров провел встречу с руководителями ветеранских и патриотических организаций Башкирии

За несколько месяцев еще больше начал понимать, какая у нас республика, какие у нас люди. Это очень важный показатель: еще в начале событий были сформированы два добровольческих батальона. Многие принимали участие и в формировании, и в проводах. В зале присутствую те, кто был в составе батальонов. Низкий поклон ребятам и огромное спасибо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан