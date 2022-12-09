В Уфе состоялся турнир по волейболу среди ветеранов госбезопасности

В Уфе прошел турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный 105-летию со дня образования органов государственной безопасности. Первое место в турнире заняла уфимская команда «Отдушина», обыграв в финале «Отдушину-Москва».
На третьей строчке расположилась команда «Газпрома», а четвертыми стали представители администрации Уфы. Завершением соревнований стал гала-матч среди ветеранов «Отдушины-Уфа» и «Отдушины-Москва», в котором победу одержали гости. Подобный турнир по волейболу прошел в Уфе в 15-й раз.