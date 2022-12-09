В Уфе состоялся турнир по волейболу среди ветеранов госбезопасности

В Уфе прошел турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный 105-летию со дня образования органов государственной безопасности. Первое место в турнире заняла уфимская команда «Отдушина», обыграв в финале «Отдушину-Москва».

На третьей строчке расположилась команда «Газпрома», а четвертыми стали представители администрации Уфы. Завершением соревнований стал гала-матч среди ветеранов «Отдушины-Уфа» и «Отдушины-Москва», в котором победу одержали гости. Подобный турнир по волейболу прошел в Уфе в 15-й раз.

У нас сейчас идет определенная популяризация волейбола, среди ветеранов в том числе. Жизнь она не заканчивается, спорт должен жить. Чем мы и занимаемся.

Валерий Багметов, президент ВК «Урал»

Когда мы приезжаем в Уфу – самые приятные воспоминания. Мы имеем позитив от общения с нашими друзьями.

Виктор Комогоров, генерал-полковник ФСБ
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