В Уфе эксперты из ЛДНР прокомментировали заявление Меркель об истинных целях Минских соглашений

Это было видно ещё с 2014 года. Когда страны-гаранты пообещали Виктору Януковичу помочь урегулировать внутренний конфликт, а потом быстро всё переиграли и, наоборот, подтолкнули к тому конфликту, который разразился в Украине в 2014 году. По сути, это было началом войны. Что касается Ангелы Меркель, конечно, можно сказать, что сегодня этот человек может себе позволить, не будучи уже у власти и не имея возможности уже прийти к ней в Германии, она может уже говорить правду. Безусловно, это так. Украина использовалась и используется в данном случае странами НАТО и США как разменная монета. То есть как самостоятельное государство она никогда не рассматривалась.

Руслан Харьковский, директор Института управления и государственной службы Луганского государственного университета им. Владимира Даля