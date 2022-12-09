В Уфе эксперты из ЛДНР прокомментировали заявление Меркель об истинных целях Минских соглашений

Дать Украине время, чтобы она стала сильнее. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что цель Минских договоренностей заключалась в попытке дать Киеву время на усиление. Она выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могло обеспечить Украину вооружением в том объеме, в котором делает это в настоящее время.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что слова Меркель свидетельствуют о том, что Запад уже в 2014-2015 годах стремился отвести внимание мирового сообщества от реальных проблем, а также поставить Киеву большое количество вооружения для начала масштабного военного конфликта. Западные страны давно знали, что никогда не станут исполнять мирные соглашения. Подтверждают это и жители ЛНР и ДНР. Все последние 8 лет киевский режим обстреливал Донбасс и укреплял свои позиции.

Подготовка была все эти 8 лет. Авдеевка – это ближайший город, откуда сейчас бьют по Донецку, даже обученные спецподразделения сейчас не могут добраться до укреплённых позиций. Они покрываются ковровой бомбардировкой, а внутри бомбоубежище на 6-7 этажей вниз. Представляете себе, какая это была подготовка? Соответственно, какое финансирование. Естественно, только за счет поддержки так называемых европейских гарантов.

Роман Ободец, проректор по науке Донецкой академии управления государственной службы при  главе ДНР
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Это было видно ещё с 2014 года. Когда страны-гаранты пообещали Виктору Януковичу помочь урегулировать внутренний конфликт, а потом быстро всё переиграли и, наоборот, подтолкнули к тому конфликту, который разразился в Украине в 2014 году. По сути, это было началом войны. Что касается Ангелы Меркель, конечно, можно сказать, что сегодня этот человек может себе позволить, не будучи уже у власти и не имея возможности уже прийти к ней в Германии, она может уже говорить правду. Безусловно, это так. Украина использовалась и используется в данном случае странами НАТО и США как разменная монета. То есть как самостоятельное государство она никогда не рассматривалась. 

Руслан Харьковский, директор Института управления и государственной службы Луганского государственного университета им. Владимира Даля
Фото №2 - В Уфе эксперты из ЛДНР прокомментировали заявление Меркель об истинных целях Минских соглашений
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