Дать Украине время, чтобы она стала сильнее. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что цель Минских договоренностей заключалась в попытке дать Киеву время на усиление. Она выразила мнение, что в 2014 году НАТО не могло обеспечить Украину вооружением в том объеме, в котором делает это в настоящее время.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что слова Меркель свидетельствуют о том, что Запад уже в 2014-2015 годах стремился отвести внимание мирового сообщества от реальных проблем, а также поставить Киеву большое количество вооружения для начала масштабного военного конфликта. Западные страны давно знали, что никогда не станут исполнять мирные соглашения. Подтверждают это и жители ЛНР и ДНР. Все последние 8 лет киевский режим обстреливал Донбасс и укреплял свои позиции.