Радий Хабиров в День Героев Отечества встретился с боевым братством республики

Уроженец Бирска Борис Дудко получил из рук Владимира Путина высшую награду – Золотую звезду Героя России. Это уже четвертый случай вручения знака особого отличия участникам СВО из Башкортостана. Сегодня, в День Героев Отечества, Радий Хабиров встретился с боевым братством и патриотическими организациями республики. Общение сторон прошло в формате обмена мнениями.

Медаль на кителе Бориса Дудко – не первая, но по праву самая почетная. Золотую звезду Героя России гвардии майор получил из рук главы государства в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла укрепленный район противника, уничтожив вражеские силы.

Сегодня мы отдаем дань уважения Героям Отечества. Люли разных эпох, времен, судеб и характеров – все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки, ратные, трудовые, гражданские дела во имя Родины, во имя наших людей.

Владимир Путин
Фото №1 - Радий Хабиров в День Героев Отечества встретился с боевым братством республики

«Башкортостан – Родина героев». С этих слов началась встреча главы республики с военнослужащими, ветеранами и членами патриотических организаций. История подтверждается фактами: 284 жителя Башкирии стали Героями Советского Союза за подвиги в Великую Отечественную войну. Наследники легендарных традиций появляются и в наше время.

Наш президент вручил 34-му сыну Башкортостана Героя России. Родом из Бирска Борис Дудко. В ходе СВО в Башкортостане уже четыре героя: три посмертно, четвертый, слава богу, жив. Башкортостан вообще славился нашими героями. В постсоветский период это максимальное количество героев в России.

Юлай Муратов, председатель морского собрания Республики Башкортостан

Встреча посвящена не только празднику – мужчинам есть что обсудить. Боец батальона Шаймуратова Эдуард Габдрахманов рассказал о буднях военнослужащих. Отметил: поддержка земляков очень важна, и именно она поднимает моральный дух ребят.

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Наши ребята, которые сейчас на передовой, уже совершили поступок. Они подумали, решили и сделали этот шаг. Их надо поддержать. Поддержка от республики чувствуется, она поступает в большом количестве и в разных видах.

Эдуард Габдрахманов, военнослужащий башкирского батальона им. М.М. Шаймуратова
Фото №2 - Радий Хабиров в День Героев Отечества встретился с боевым братством республики

Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время третий башкирский батальон приступит к выполнению задач СВО. Он сформирован в структуре Росгвардии и носит имя Салавата Юлаева. Бойцы отряда находятся на боевом слаживании. Спецодеждой и техникой их полностью обеспечит республика. Глава региона поблагодарил военнослужащих, которые сейчас находятся на боевых позициях. При этом Радий Хабиров раскритиковал тех, кто в сложный для страны период отвернулся от Родины. Однако именно это время он назвал встряской, срывающей маски.

Нашей стране такая встряска была нужна. Под боком столько предателей развелось, столько трутней, столько ничтожеств. Мы себя окружили, очень сильно окружили, и я много времени тратил с некоторыми деятелями, которые первыми сбежали. Предали и сбежали. Перед тем, как сбежать, они столько наговорили – мы же люди цивилизованные, морду бить не имеем права, но с точки зрения такое наговорили. И это шелуха, ее немного, но она отваливается. Шелуха, которая отвалилась, занимала ниши, их ниши должны занять мы, нормальные люди, которые любят свою страну и хотят быть с ней. Не только когда ей хорошо, но и когда ей тяжело.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Задачи, обозначенные главой республики сейчас, – это социально-экономическое развитие региона и поддержка мобилизованных, добровольцев и членов их семей. И желающих помогать много, даже среди простых жителей. Героизм, отметил Радий Хабиров, понятие широкое – безусловно, место в нем занимают те, кто выполняет боевые задачи. Отдельная роль отведена и тем, кто стоит за спинами ребят.

Герои – это добровольцы, медики. Вот их сегодня благодарили. И артисты, которые туда поехали. Не боятся и на передовой выступают. Сотрудники МЧС, простые водители. Мужики, которые ведут караван. Там сладко, что ли, им? Там и дороги тяжелые, и обстрелы. Вот все они герои.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проводы бойцов батальона Салавата Юлаева состоятся в конце декабря. И место выбрано символичное – площадь с мемориальным комплексом, посвященным Минигали Шаймуратову. Здесь же будут встречать военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач.

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