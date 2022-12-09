Радий Хабиров в День Героев Отечества встретился с боевым братством республики

Уроженец Бирска Борис Дудко получил из рук Владимира Путина высшую награду – Золотую звезду Героя России. Это уже четвертый случай вручения знака особого отличия участникам СВО из Башкортостана. Сегодня, в День Героев Отечества, Радий Хабиров встретился с боевым братством и патриотическими организациями республики. Общение сторон прошло в формате обмена мнениями.
Медаль на кителе Бориса Дудко – не первая, но по праву самая почетная. Золотую звезду Героя России гвардии майор получил из рук главы государства в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла укрепленный район противника, уничтожив вражеские силы.
«Башкортостан – Родина героев». С этих слов началась встреча главы республики с военнослужащими, ветеранами и членами патриотических организаций. История подтверждается фактами: 284 жителя Башкирии стали Героями Советского Союза за подвиги в Великую Отечественную войну. Наследники легендарных традиций появляются и в наше время.
Встреча посвящена не только празднику – мужчинам есть что обсудить. Боец батальона Шаймуратова Эдуард Габдрахманов рассказал о буднях военнослужащих. Отметил: поддержка земляков очень важна, и именно она поднимает моральный дух ребят.
Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время третий башкирский батальон приступит к выполнению задач СВО. Он сформирован в структуре Росгвардии и носит имя Салавата Юлаева. Бойцы отряда находятся на боевом слаживании. Спецодеждой и техникой их полностью обеспечит республика. Глава региона поблагодарил военнослужащих, которые сейчас находятся на боевых позициях. При этом Радий Хабиров раскритиковал тех, кто в сложный для страны период отвернулся от Родины. Однако именно это время он назвал встряской, срывающей маски.
Задачи, обозначенные главой республики сейчас, – это социально-экономическое развитие региона и поддержка мобилизованных, добровольцев и членов их семей. И желающих помогать много, даже среди простых жителей. Героизм, отметил Радий Хабиров, понятие широкое – безусловно, место в нем занимают те, кто выполняет боевые задачи. Отдельная роль отведена и тем, кто стоит за спинами ребят.
Проводы бойцов батальона Салавата Юлаева состоятся в конце декабря. И место выбрано символичное – площадь с мемориальным комплексом, посвященным Минигали Шаймуратову. Здесь же будут встречать военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач.