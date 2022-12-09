Не отступают в бою и спасают однополчан: истории Героев России из Башкирии

Героями не рождаются, ими становятся. За время проведения специальной военной операции на Украине военнослужащие из Башкортостана неоднократно проявляли доблесть и мужество на поле боя. Собой прикрывали сослуживцев, спасали однополчан, порой даже ценой собственной жизни. О реальных историях и реальных героях СВО – в нашем репортаже.
Однофамилец легендарного комдива Минигали Мингазовича Салават Шаймуратов – почетный гость в родной школе в селе Чекмагуш. Для старшеклассников – живой пример мужества и отваги. Защищать Донбасс от неонацистов он отправился в конце мая. Принимал участие в боях за Изюм, оборонял Херсон. 8 сентября, когда Шаймуратов стоял со своим экипажем возле танка, военнослужащие попали под миномётный обстрел. Единственное, что успел приказать командир, – спрятаться под бронемашину.
Раненого военнослужащего доставили в госпиталь Севастополя, сейчас он проходит реабилитацию дома. За спасение жизней сослуживцев Салавата Шаймуратова представили к ордену Мужества.
О том, что есть такая профессия – Родину защищать, Игорь Насибуллин знал с самого детства. Будущий Герой России вырос в семье военных. И со школьной скамьи начал готовиться к службе. На специальную военную операцию отправился уже в должности командира танковой роты. Старший лейтенант принимал участие в освобождении Балаклеи, поселка Гусаровка, города Изюм, уничтожил десятки единиц бронетехники врага и националистов. 29 марта, прикрывая эвакуацию раненных, лобовой броней танка принял огонь на себя. После очередного прямого попадания машина загорелась. Свой последний подвиг Игорь Насибуллин совершил, спасая раненного наводчика. И погиб от смертельного ранения в шею, до последнего вздоха оставаясь верным присяге. Звание Герой России ему присвоили посмертно.
В бою был очень жестким, но только по отношению к врагам. А в каждом сослуживце Максим Серафимов видел не просто боевого товарища, а своего брата, говорит его отец Владимир Викторович. На Донбасс старший лейтенант, командир группы специального назначения приехал в первый же день спецоперации. В одном из боев с однополчанами попал под шквальный огонь ВСУ, но не отступил ни на шаг. Организовал оборону, уничтожил 30 националистов, в течение 10 часов ведя непрерывный бой с превосходящими силами противника. И обрёл бессмертную славу, когда накрыл телом гранату, отдав жизнь, спасая своих подчинённых. Владимир Серафимов уверен: если бы история повторилась, его сын поступил бы точно также.
Герои Отечества – такие же люди, как и мы. Они живут среди нас, учатся, работают, создают семьи. Но когда зовёт Родина, они откликаются первыми. Так было в годы Великой Отечественной войны, точно так же поступают и те, ради кого, не жалея жизней, сражались наши фронтовики.