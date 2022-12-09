Не отступают в бою и спасают однополчан: истории Героев России из Башкирии

Героями не рождаются, ими становятся. За время проведения специальной военной операции на Украине военнослужащие из Башкортостана неоднократно проявляли доблесть и мужество на поле боя. Собой прикрывали сослуживцев, спасали однополчан, порой даже ценой собственной жизни. О реальных историях и реальных героях СВО – в нашем репортаже.

Однофамилец легендарного комдива Минигали Мингазовича Салават Шаймуратов – почетный гость в родной школе в селе Чекмагуш. Для старшеклассников – живой пример мужества и отваги. Защищать Донбасс от неонацистов он отправился в конце мая. Принимал участие в боях за Изюм, оборонял Херсон. 8 сентября, когда Шаймуратов стоял со своим экипажем возле танка, военнослужащие попали под миномётный обстрел. Единственное, что успел приказать командир, – спрятаться под бронемашину.

Так как я был в бронежилете, прикрыл их собой. И именно сзади танка упал минометный снаряд. Два осколка влетели в сам бронежилет, а один осколок попал в ногу. Салават Шаймуратов, командир танка

Раненого военнослужащего доставили в госпиталь Севастополя, сейчас он проходит реабилитацию дома. За спасение жизней сослуживцев Салавата Шаймуратова представили к ордену Мужества.

О том, что есть такая профессия – Родину защищать, Игорь Насибуллин знал с самого детства. Будущий Герой России вырос в семье военных. И со школьной скамьи начал готовиться к службе. На специальную военную операцию отправился уже в должности командира танковой роты. Старший лейтенант принимал участие в освобождении Балаклеи, поселка Гусаровка, города Изюм, уничтожил десятки единиц бронетехники врага и националистов. 29 марта, прикрывая эвакуацию раненных, лобовой броней танка принял огонь на себя. После очередного прямого попадания машина загорелась. Свой последний подвиг Игорь Насибуллин совершил, спасая раненного наводчика. И погиб от смертельного ранения в шею, до последнего вздоха оставаясь верным присяге. Звание Герой России ему присвоили посмертно.

Я понимаю, что героями не рождаются, ими становятся. Он, конечно, может, и не хотел такого звания, он просто выполнял свои задачи. Не пожалел себя. Леонид Насибуллин, отец Героя России Игоря Насибуллина

В бою был очень жестким, но только по отношению к врагам. А в каждом сослуживце Максим Серафимов видел не просто боевого товарища, а своего брата, говорит его отец Владимир Викторович. На Донбасс старший лейтенант, командир группы специального назначения приехал в первый же день спецоперации. В одном из боев с однополчанами попал под шквальный огонь ВСУ, но не отступил ни на шаг. Организовал оборону, уничтожил 30 националистов, в течение 10 часов ведя непрерывный бой с превосходящими силами противника. И обрёл бессмертную славу, когда накрыл телом гранату, отдав жизнь, спасая своих подчинённых. Владимир Серафимов уверен: если бы история повторилась, его сын поступил бы точно также.

Нет, нет, у него не было сомнений. За жизнь не держался. И заднюю он никогда не давал. У него даже в училище прозвище было Бульдозер. Мне об этом другие сказали, я даже не знал. Он не отступал нигде. Он борец, борьба всё равно своё дает. Не отступает, прёт. Каждый день прокручиваю всегда, как бы, может, могло быть? Но Бог каждому своё испытание даёт. Владимир Серафимов, отец Героя России Максима Серафимова