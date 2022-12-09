Открытость власти и прямой диалог с жителями: Радий Хабиров принял участие в Совете ПФО

Башкортостан стал лидером Приволжского федерального округа по вовлеченности граждан в решение вопросов развития городской среды. Об этом заявил полномочный представитель Президента России Игорь Комаров. Сегодня Глава Башкортостана принял участие в заседании Совета ПФО. Главной темой стало повышение благополучия граждан и качества жизни людей. Радий Хабиров отметил, что главное – открытость власти и органов местного самоуправления перед жителями.
Прямой диалог с жителями как надежный механизм решения проблем. Об этом глава Башкортостана рассказал полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову в ходе заседания совета. К примеру, так удалось решить проблему вокруг Сибайского карьера и вывести на чистую воду так называемых «черных копателей». И в этом деле во многом определяющую роль сыграла открытость власти.
Открытость власти в Башкортостане реализуется во многом через Центр управления республикой. Особую роль здесь играет блок социальных коммуникаций. Это работа с обращениями жителей, выявление болевых точек и их устранение. В ЦУРе решать проблемы помогают специалисты вместе с сотрудниками различных ведомств и министерств. И первый ответ заявитель должен получить в течение двух часов.
Таким образом, жители могут быть уверены, что их проблема не останется без внимания. И в то же время республиканская власть получает полную информацию о том, что происходит в регионе. На данный момент более 450 тысяч обращений нашли решение. По мнению экспертов, Радий Хабиров вместе со своей командой создал стандарт государственного внимания к интересам людей.
Решать проблемы через прямой диалог с жителями помогает и Ситуационный центр, созданный по поручению главы республики в начале пандемии, который показал свою эффективность. Эксперты колл-центра без лишней бумажной волокиты решают острые вопросы.
В целом Игорь Комаров дал высокую оценку эффективности работы республиканской власти, отметив, что в Башкирии растет еще и индекс качества городской среды.