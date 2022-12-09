Открытость власти и прямой диалог с жителями: Радий Хабиров принял участие в Совете ПФО

Башкортостан стал лидером Приволжского федерального округа по вовлеченности граждан в решение вопросов развития городской среды. Об этом заявил полномочный представитель Президента России Игорь Комаров. Сегодня Глава Башкортостана принял участие в заседании Совета ПФО. Главной темой стало повышение благополучия граждан и качества жизни людей. Радий Хабиров отметил, что главное – открытость власти и органов местного самоуправления перед жителями.

Прямой диалог с жителями как надежный механизм решения проблем. Об этом глава Башкортостана рассказал полномочному представителю президента в ПФО Игорю Комарову в ходе заседания совета. К примеру, так удалось решить проблему вокруг Сибайского карьера и вывести на чистую воду так называемых «черных копателей». И в этом деле во многом определяющую роль сыграла открытость власти.

Во всех случаях мы строили работу с опорой на три принципа: оперативное реагирование, честное обсуждение, широкое информационное освещение. Сначала на место выезжал руководитель регионального уровня и вместе с местными властями изучал реальную ситуацию, затем встречался с жителями, открыто отвечал на самые непростые вопросы. Все эти шаги широко освещались в республиканских и районных СМИ и соцсетях. Это позволяло своевременно перехватывать информационную повестку у деструктивных сил и вместе с жителями спокойно и планово решать возникающие проблемы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Открытость власти в Башкортостане реализуется во многом через Центр управления республикой. Особую роль здесь играет блок социальных коммуникаций. Это работа с обращениями жителей, выявление болевых точек и их устранение. В ЦУРе решать проблемы помогают специалисты вместе с сотрудниками различных ведомств и министерств. И первый ответ заявитель должен получить в течение двух часов.

У каждого инцидента свой индивидуальный номер. Он будет находиться на этапе вторичной реакции столько, сколько определил исполнитель. Далее инцидент поступает со вторичной реакции уже профильному министерству на исполнение, и система напомнит, что жителям обещали решить проблему. Елена Прочаковская, начальник Управления Главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям

Таким образом, жители могут быть уверены, что их проблема не останется без внимания. И в то же время республиканская власть получает полную информацию о том, что происходит в регионе. На данный момент более 450 тысяч обращений нашли решение. По мнению экспертов, Радий Хабиров вместе со своей командой создал стандарт государственного внимания к интересам людей.

Знаменитая своей мощью башкирская административная машина пережила за первую хабировскую четырехлетку своеобразную эволюцию: от обслуживания интересов «зур начальников» она перенацеливается на обслуживание интересов граждан. Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан

Решать проблемы через прямой диалог с жителями помогает и Ситуационный центр, созданный по поручению главы республики в начале пандемии, который показал свою эффективность. Эксперты колл-центра без лишней бумажной волокиты решают острые вопросы.

Если ситуация сложная, мы принимаем заявку и сами связываемся с министерством, выясняем, а потом в течение дня перезваниваем обратившемуся и сообщаем. Лилиана Даутова, эксперт Ситуационного центра Республики Башкортостан