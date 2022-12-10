В Башкирии проходит конкурс в рамках экоакции «Покормите птиц зимой»

В Башкирии до 16 декабря будет проходить конкурс в рамках экологической акции «Покормите птиц зимой», сообщают в Природном парке «Зилим».
Первый этап конкурса проводится до 16 декабря. Он подразумевает под собой изготовление кормушек для птиц. К участию в конкурсе принимают фото кормушек, которые сделаны своими руками. Требуется минимум две фотографии, на которых будет запечатлен процесс изготовления кормушки самим автором. Еще на одном фото нужно показать готовое изделие, которое вывешено на локации. Лучше, если на фото также будет и автор.
Фото принимают в альбоме (https://vk.com/album-177601921_288062225). Требуется укать ФИО, возраст, населенный пункт.