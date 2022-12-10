В Башкирии проходит конкурс в рамках экоакции «Покормите птиц зимой»

Первый этап конкурса проводится до 16 декабря. Он подразумевает под собой изготовление кормушек для птиц. К участию в конкурсе принимают фото кормушек, которые сделаны своими руками. Требуется минимум две фотографии, на которых будет запечатлен процесс изготовления кормушки самим автором. Еще на одном фото нужно показать готовое изделие, которое вывешено на локации. Лучше, если на фото также будет и автор.