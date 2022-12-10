В Башкирии загорелась квартира на 9 этаже, спасено 15 человек

В МЧС по Башкирии в двенадцатом часу вечера 9 декабря поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №57, расположенном в городе Октябрьском на пр. Ленина.

По данным МЧС РБ, загорелась квартира на 9 этаже. Пожарные спасли 15 человек, также еще 52 человека эвакуировались самостоятельно. Без пострадавших не обошлось. В результате пожара был травмирован гражданин 1975 года рождения. Мужчину с отравлением продуктами горения доставили в больницу.