В Башкирии нарушители природоохранного законодательства получили 482 штрафа

В Башкирии проводится региональный контроль в отношении граждан, которые нарушают природоохранное законодательство. Итогами поделились в Министерстве природопользования и экологии республики.
По итогам работы, в общей сложности нарушители получили 482 административных штрафа, общая сумма которых составила 5483,63 тысяч рублей. Также вынесено 771 предупреждение.
На данный момент сотрудниками Минэкологии Башкирии проведено 3 316 мероприятий. В их число входят как профилактические визиты, так и консультирование, информирование граждан.
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ