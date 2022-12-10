Радий Хабиров подвел предварительные итоги года в интервью телеканалу «Вместе-РФ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ» подвел предварительные итоги 2022 года и рассказал о ключевых задачах, которые стоят перед регионом. Один из приоритетов – помощь жителям Донбасса и поддержка участников специальной военной операции.

Башкортостан организовал эту работу по нескольким направлениям: восстановление объектов на подшефной территории, отправка гуманитарных грузов, приём и интеграция вынужденных переселенцев, поддержка добровольцев, мобилизованных жителей региона и членов их семей.

В Уфе сформирован республиканский координационный центр. Раз в месяц мы отправляем два больших гуманитарных конвоя со всем тем, что необходимо нашим военнослужащим. У ребят, которые ушли защищать Россию, дома остались семьи. Значит, мы должны позаботиться и о них.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров подвел предварительные итоги года в интервью телеканалу «Вместе-РФ»

Руководитель региона подчеркнул, что в Башкортостане реализуют широкую программу поддержки семей участников СВО, которая включает в себя около 30 мер. Кроме того, к Новому году мобилизованные жители, их жёны и дети получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, отметил Радий Хабиров. Также глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростые внешнеполитические условия и санкционное давление, Башкортостан сохраняет социально-экономическую стабильность, расширяет международное и межрегиональное сотрудничество. Благодаря совместной работе с предприятиями республика  очень быстро нашла новых зарубежных партнёров, перестроила логистические цепочки. В разы увеличилась интенсивность контактов с руководством и промышленными предприятиями Беларуси. Радий Хабиров отметил и отрасли, которые в 2022 году продемонстрировали положительную динамику работы. Так, индекс промышленного производства в регионе вырос почти на 3 процента.

По полугодию рост инвестиций – 4-5 процентов. Я уже не говорю про сельское хозяйство. В этом году вся страна получила замечательный урожай. Мы собрали более 5 млн тонн зерна. Последний раз такой показатель в республике был 36 лет назад. При этом мы готовимся и к возможным сложностям. Их не надо бояться, важно уметь быстро перераспределять ресурсы. Самое главное – несмотря ни на что нельзя останавливать экономические процессы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В интервью Глава Башкортостана рассказал и о ходе подготовки к X, юбилейному форуму регионов России и Беларуси, который состоится в Уфе в 2023 году. В Башкортостан приедут представители многих субъектов России и Беларуси. Радий Хабиров резюмировал, что программа форума будет очень интересной и насыщенной.

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