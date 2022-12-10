Радий Хабиров подвел предварительные итоги года в интервью телеканалу «Вместе-РФ»

Руководитель региона подчеркнул, что в Башкортостане реализуют широкую программу поддержки семей участников СВО, которая включает в себя около 30 мер. Кроме того, к Новому году мобилизованные жители, их жёны и дети получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, отметил Радий Хабиров. Также глава региона подчеркнул, что, несмотря на непростые внешнеполитические условия и санкционное давление, Башкортостан сохраняет социально-экономическую стабильность, расширяет международное и межрегиональное сотрудничество. Благодаря совместной работе с предприятиями республика очень быстро нашла новых зарубежных партнёров, перестроила логистические цепочки. В разы увеличилась интенсивность контактов с руководством и промышленными предприятиями Беларуси. Радий Хабиров отметил и отрасли, которые в 2022 году продемонстрировали положительную динамику работы. Так, индекс промышленного производства в регионе вырос почти на 3 процента.