Спасатели Башкирии провели беспарашютное десантирование

Сотрудники Госкомитета по ЧС продолжают осваивать возможности вертолёта Ка-32, который весной этого года поступил в распоряжение. Спасатели проводят специализированные тренировки, которые помогут им оказывать помощь в труднодоступных местах.
С первыми лучами в небо. Так последние несколько дней спасатели начинают работу. Несмотря на тридцатиградусные морозы, сотрудники Госкомитета по ЧС тренировки не отменили. Для спасателей это не рядовые тренировки. Специалисты только освоили беспарашютное десантирование. Высота – около 30 метров.
Вертолёт Ка-32 на службу поступил весной этого года. Авиамашина была произведена на заводе КумАПП в Кумертау. За счёт соосной схемы винтов улучшается маневренность в горной или лесистой местности. Установленный метеорадар позволяет работать в сложных погодных условиях. Вертолёт был приобретён для тушения пожаров, но и зимой уже показал себя в деле.
С помощью вертолёта специалисты также производят мониторинг местности. После тренировок авиамашина отправилась на служебный вылет до Павловского водохранилища.