Спасатели Башкирии провели беспарашютное десантирование

Сотрудники Госкомитета по ЧС продолжают осваивать возможности вертолёта Ка-32, который весной этого года поступил в распоряжение. Спасатели проводят специализированные тренировки, которые помогут им оказывать помощь в труднодоступных местах.

С первыми лучами в небо. Так последние несколько дней спасатели начинают работу. Несмотря на тридцатиградусные морозы, сотрудники Госкомитета по ЧС тренировки не отменили. Для спасателей это не рядовые тренировки. Специалисты только освоили беспарашютное десантирование. Высота – около 30 метров.

Вертолёт Ка-32 на службу поступил весной этого года. Авиамашина была произведена на заводе КумАПП в Кумертау. За счёт соосной схемы винтов улучшается маневренность в горной или лесистой местности. Установленный метеорадар позволяет работать в сложных погодных условиях. Вертолёт был приобретён для тушения пожаров, но и зимой уже показал себя в деле.

Две недели назад мы применяли этот вертолет для спасения людей в Белорецком районе. Люди заблудились в мороз, горючее закончилось. Оперативно вертолет был поднят из Уфы, спасли 7 человек, среди них один ребенок. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан