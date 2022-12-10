В Уфе прошел финал телевизионного фестиваля-конкурса «Башкорт йыры»

В государственном концертном зале «Башкортостан» прошел финал телевизионного фестиваля-конкурса «Башкорт йыры». В проекте принимают участие профессиональные исполнители эстрадных и народных песен в возрасте от 18 до 40 лет. Одна из целей проекта – открытие новых талантов. Конкурс проводится на грант Главы Башкортостана, и в этом году финал был разделен на два дня.

Народные, в стиле ретро и эстрадные. Песни на конкурсе «Башкорт йыры» звучат для всех поколений зрителей. Среди исполнителей и звезды сцены, и талантливые дебютанты с сильными, яркими голосами. Финал «Башкорт йыры» шел в ГКЗ «Башкортостан» на протяжении двух дней. В первый день прошло награждение победителей и призеров конкурса.

В этом году на конкурс было подано более 100 заявок. Все участники прошли отборочные туры. На одном из этапов молодые исполнители выступали со звездами сцены. А лауреатами стали 10 певцов. Организаторы отмечают, что с каждым годом география участников расширяется. Выступать приезжают из разных регионов страны.

Обладателем гран-при конкурса стал Ринат Салихьянов из Краснокамского района. Он участвует уже во второй раз. И в этом году именная статуэтка победителя у него в руках.

Во второй день прошел гала-концерт звезд эстрады и победителей проекта разных лет. Кульминацией стал песенный привет от участников специальной военной операции. Выступлению победителя «Башкорт йыры – 2020» Альфира Заманова и конкурсанта Фларида Биргалина зал аплодировал стоя.