В Уфе прошел кубок республики по смешанному боевому единоборству ММА

Победить соперника за 10 секунд и выиграть главный приз соревнований. Сегодня в Уфе прошел кубок республики по смешанному боевому единоборству ММА, который был посвящен Дню работника органов безопасности России, отмечающих в этом году 105-ю годовщину создания. Сильнейших выявляли среди юношей и девушек, а также среди взрослых спортсменов.

Удар в гонг, и все внимание судей и зрителей приковано к октагону, где проходят решающие поединки кубка республики по смешанному единоборству. Победителя соревнований выявляли в 18 финальных парах. Победитель всероссийских соревнований, а также призер первенства Приволжского федерального округа Денис Бадретдинов из Октябрьского не оставил шансов сопернику из Уфы, закончив поединок удушающим приемом. Но если тренеры из Октябрьского рассчитывали на своего чемпиона, то прогнозы многих специалистов здесь не оправдались. Результаты поединков в полуфиналах оказались непредсказуемыми, и не все призеры межрегиональных турниров вышли в финал.

В этом году в республике проводились первенство и чемпионат Башкортостана по боевому единоборству ММА, соревнования среди клубов. Но по традиции именно этим турниром башкирские борцы завершают спортивный год.

Всего в кубке Башкортостана приняли участие около ста спортсменов из девяти город и районов республики. Состязания проходили в двух категориях: среди ношей и девушек не старше 17 лет и среди взрослых спортсменов.

Участие в турнире принимали и девушки. Ангелина Газизова, представляющая Салаватский район, пришла в этот спорт только год назад. Победа на кубке республики стала первой в ее карьере.