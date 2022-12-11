Стало известно, когда в Уфе состоится торжественное открытие елок и ледовых городков. График опубликовали власти столицы.
В декабре в разных точках Уфы запланировано 10 торжественных открытий. Посетить городские елки и ледовые городки можно окончания новогодних каникул, то есть до 9 января 2023 года.
Торжественные открытия будут проходить:
площадь Ленина: 23 декабря в 17 часов;
площадь перед Уфимской детской филармонией: 23 декабря в 18 часов;
площадь перед Дворцом спорта: 24 декабря в 13 часов;
парк «Демский»: 24 декабря в 14 часов;
площадь Салавата Юлаева: 24 декабря в 17 часов;
площадь перед парком «Волна»: 24 декабря в 17 часов;
парк «Кашкадан»: 25 декабря в 15 часов;
площадь Орджоникидзе: 26 декабря в 12 часов;
площадь перед ДК «Моторостроителей»: 26 декабря в 17 часов;
сквер Юнармейцев на Мубарякова: 27 декабря в 17 часов.