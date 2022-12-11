Стало известно, когда в Уфе состоится торжественное открытие елок и ледовых городков. График опубликовали власти столицы.

В декабре в разных точках Уфы запланировано 10 торжественных открытий. Посетить городские елки и ледовые городки можно окончания новогодних каникул, то есть до 9 января 2023 года.