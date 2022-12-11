Стало известно, когда в Уфе состоится торжественное открытие елок и ледовых городков

Стало известно, когда в Уфе состоится торжественное открытие елок и ледовых городков. График опубликовали власти столицы.

Фото №1 - Стало известно, когда в Уфе состоится торжественное открытие елок и ледовых городков

В декабре в разных точках Уфы запланировано 10 торжественных открытий. Посетить городские елки и ледовые городки можно окончания новогодних каникул, то есть до 9 января 2023 года.

Торжественные открытия будут проходить:

площадь Ленина: 23 декабря в 17 часов;

площадь перед Уфимской детской филармонией: 23 декабря в 18 часов;

площадь перед Дворцом спорта: 24 декабря в 13 часов;

парк «Демский»: 24 декабря в 14 часов;

площадь Салавата Юлаева: 24 декабря в 17 часов;

площадь перед парком «Волна»: 24 декабря в 17 часов;

парк «Кашкадан»: 25 декабря в 15 часов;

площадь Орджоникидзе: 26 декабря в 12 часов;

площадь перед ДК «Моторостроителей»: 26 декабря в 17 часов;

сквер Юнармейцев на Мубарякова: 27 декабря в 17 часов.

Финал Уфимской волны
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