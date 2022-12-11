Военнослужащий из Башкирии Борис Дудко удостоился звания Героя России

Уроженец Бирска Борис Дудко получил из рук Владимира Путина «Золотую звезду» Героя России. Это уже четвертый случай вручения знака особого отличия участникам специальной военной операции из Башкортостана. Символично, что высшей награды гвардии майор удостоился в День Героев Отечества.
Медаль на кителе Бориса Дудко не первая. Но по праву самая почетная. «Золотую звезду» Героя России гвардии майор получил из рук главы государства в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла укрепленный район противника, уничтожив вражеские силы. Личный состав представлен к ордену Мужества.
Борис Дудко вырос в Бирске. Отец Героя России Александр Дудко – подполковник в отставке. В свое время был членом комиссии военкомата. Одну из призывных кампаний он запомнит надолго – Борис, уже стоя перед комиссией, сообщил, что, как и старший брат, выбрал военное училище.
Для Бориса Дудко это не первый опыт участия в боевых действиях. Офицер дважды был на территории Сирийской Арабской Республики. Постоянно находиться на связи с родными, неся военную службу, не получается. Родители делят внутри два чувства – переживания и гордости, что подвиги их сына оценили на самом высоком уровне.
Чувство справедливости – отличительная черта Бориса с детства. Может, и не отличник, но активист и спортсмен. Дед Мороз на школьных утренниках, совмещающий обязанности первого помощника классного руководителя.
Борис Дудко – четвертый военнослужащий из Башкортостана со званием Героя России за участие в специальной военной операции. Сейчас гвардии майор находится в краткосрочном отпуске. Но всегда верный присяге офицер вновь продолжит защищать страны в зоне СВО.