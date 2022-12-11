Военнослужащий из Башкирии Борис Дудко удостоился звания Героя России

Уроженец Бирска Борис Дудко получил из рук Владимира Путина «Золотую звезду» Героя России. Это уже четвертый случай вручения знака особого отличия участникам специальной военной операции из Башкортостана. Символично, что высшей награды гвардии майор удостоился в День Героев Отечества.

Медаль на кителе Бориса Дудко не первая. Но по праву самая почетная. «Золотую звезду» Героя России гвардии майор получил из рук главы государства в Георгиевском зале Кремлевского дворца. Танковая рота под командованием Бориса Дудко взяла укрепленный район противника, уничтожив вражеские силы. Личный состав представлен к ордену Мужества.

Сегодня мы отдаем дань уважения героям Отечества. Люди разных эпох, времен, судеб и характеров – все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки, ратные, трудовые, гражданские дела во имя Родины, во имя наших людей. Владимир Путин

Борис Дудко вырос в Бирске. Отец Героя России Александр Дудко – подполковник в отставке. В свое время был членом комиссии военкомата. Одну из призывных кампаний он запомнит надолго – Борис, уже стоя перед комиссией, сообщил, что, как и старший брат, выбрал военное училище.

И он оделся, ушел, я остался работать. На призывной комиссии узнал. Я говорю: «А чего мне не сказал?» А он мне: «А чего тебе говорить?» Он самостоятельный у нас. Из одной школы в другую перешел. Он выслушает, но сделает по-своему. Александр и Маргарита Дудко, родители Героя России Бориса Дудко

Для Бориса Дудко это не первый опыт участия в боевых действиях. Офицер дважды был на территории Сирийской Арабской Республики. Постоянно находиться на связи с родными, неся военную службу, не получается. Родители делят внутри два чувства – переживания и гордости, что подвиги их сына оценили на самом высоком уровне.

Мы были обескуражены и горды. Мы и не поверили, не осознавали, что сын герой. Рады, что Родина его оценила такой высокой наградой. Но больше рады тому, что он жив. Александр и Маргарита Дудко, родители Героя России Бориса Дудко

Чувство справедливости – отличительная черта Бориса с детства. Может, и не отличник, но активист и спортсмен. Дед Мороз на школьных утренниках, совмещающий обязанности первого помощника классного руководителя.

Они с Артуром были друзьями. Они отвечали за сектор порядка и дисциплины. Дети же разные. Не всегда посещают. Какие-то проблемы возникают. На них можно было положиться всегда. Татьяна Львова, классный руководитель Героя России Бориса Дудко