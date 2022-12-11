Радий Хабиров: «Башкортостан – родина героев»

Нашей стране такая встряска была нужна. Под боком столько предателей развелось, столько трутней, столько ничтожеств. Мы себя окружили, очень сильно окружили, и я много времени тратил с некоторыми деятелями, которые первыми сбежали. Предали и сбежали. Перед тем, как сбежать, они столько наговорили – мы же люди цивилизованные, морду бить не имеем права, но с точки зрения такое наговорили. И это шелуха, ее немного, но она отваливается. Шелуха, которая отвалилась, занимала ниши, их ниши должны занять мы, нормальные люди, которые любят свою страну и хотят быть с ней. Не только когда ей хорошо, но и когда ей тяжело.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан