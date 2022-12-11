Радий Хабиров: «Башкортостан – родина героев»

Наступило время, когда на передний план выходят настоящие люди и патриоты. В День Героев Отечества глава республики Радий Хабиров встретился с членами боевого братства и патриотическими организациями региона. Общение прошло в формате обмена мнениями.

«Башкортостан – родина героев». С этих слов началась встреча Радия Хабирова с военнослужащими, ветеранами и членами патриотических организаций. История подтверждается фактами: за подвиги в Великую Отечественную войну 284 жителя республики стали Героями Советского Союза.

Для нас всех в этой связи, конечно, была большая радость и большая честь, что по многочисленным обращениям жителей на протяжении долгих лет Президент страны Владимир Путин принял решение о присвоении звания Героя Российской Федерации посмертно генералу Шаймуратову. Это на самом деле имело огромное значение для будущего поколения.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров: «Башкортостан – родина героев»

О подвигах легендарного комдива отныне будет напоминать и мемориальный комплекс на Советской площади в Уфе. Скульптурная композиция посвящена всем соотечественникам, отдавшим свои жизни за Родину. В их числе и участники специальной военной операции, среди которых есть и Герои России.

В ходе СВО в Башкортостане уже четыре героя: три посмертно, четвертый, слава богу, жив. Башкортостан вообще славился нашими героями. В постсоветский период это максимальное количество героев в России.

Юлай Муратов, председатель Морского собрания Республики Башкортостан

Встреча была посвящена не только празднику – мужчинам есть что обсудить. Боец батальона Шаймуратова Эдуард Габдрахманов рассказал о буднях военнослужащих. Отметил: поддержка земляков очень важна, и именно она поднимает моральный дух ребят.

Пенальти

Наши ребята, которые сейчас на передовой, уже совершили поступок. Они подумали, решили и сделали этот шаг. Их надо поддержать. Поддержка от республики чувствуется, она поступает в большом количестве и в разных видах.

Эдуард Габдрахманов, военнослужащий башкирского батальона им. М. Шаймуратова

Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время третий башкирский батальон отправится в зону СВО. Он сформирован в структуре Росгвардии и носит имя Салавата Юлаева. Бойцы отряда находятся на боевом слаживании. Спецодеждой и техникой их полностью обеспечит республика. Глава региона поблагодарил военнослужащих, которые сейчас на боевых позициях. При этом Радий Хабиров раскритиковал тех, кто в сложный для страны период отвернулся от Родины. Однако именно это время он назвал встряской, срывающей маски.

Нашей стране такая встряска была нужна. Под боком столько предателей развелось, столько трутней, столько ничтожеств. Мы себя окружили, очень сильно окружили, и я много времени тратил с некоторыми деятелями, которые первыми сбежали. Предали и сбежали. Перед тем, как сбежать, они столько наговорили – мы же люди цивилизованные, морду бить не имеем права, но с точки зрения такое наговорили. И это шелуха, ее немного, но она отваливается. Шелуха, которая отвалилась, занимала ниши, их ниши должны занять мы, нормальные люди, которые любят свою страну и хотят быть с ней. Не только когда ей хорошо, но и когда ей тяжело.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На встрече Радий Хабиров обозначил и основные задачи, которые стоят сегодня перед республикой – это социально-экономическое развитие региона и поддержка мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Желающих помогать много и среди обычных жителей. Героизм, отметил глава, понятие широкое: безусловно, место в нем занимают те, кто выполняет боевые задачи. Отдельная роль отведена и тем, кто стоит за спинами ребят.

Герои – это добровольцы, медики. Вот их сегодня благодарили. И артисты, которые туда поехали, не боятся и на передовой выступают. Сотрудники МЧС, простые водители – мужики, которые ведут караван. Там сладко, что ли, им? Там и дороги тяжелые, и обстрелы. Вот все они герои.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В конце декабря в Уфе состоятся проводы бойцов батальона Салавата Юлаева. Место выбрано символичное – площадь с мемориальным комплексом, посвященным Минигали Шаймуратову. Здесь же будут встречать военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач.

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