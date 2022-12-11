Радий Хабиров: «Башкортостан – родина героев»

Наступило время, когда на передний план выходят настоящие люди и патриоты. В День Героев Отечества глава республики Радий Хабиров встретился с членами боевого братства и патриотическими организациями региона. Общение прошло в формате обмена мнениями.
«Башкортостан – родина героев». С этих слов началась встреча Радия Хабирова с военнослужащими, ветеранами и членами патриотических организаций. История подтверждается фактами: за подвиги в Великую Отечественную войну 284 жителя республики стали Героями Советского Союза.
О подвигах легендарного комдива отныне будет напоминать и мемориальный комплекс на Советской площади в Уфе. Скульптурная композиция посвящена всем соотечественникам, отдавшим свои жизни за Родину. В их числе и участники специальной военной операции, среди которых есть и Герои России.
Встреча была посвящена не только празднику – мужчинам есть что обсудить. Боец батальона Шаймуратова Эдуард Габдрахманов рассказал о буднях военнослужащих. Отметил: поддержка земляков очень важна, и именно она поднимает моральный дух ребят.
Радий Хабиров сообщил, что в ближайшее время третий башкирский батальон отправится в зону СВО. Он сформирован в структуре Росгвардии и носит имя Салавата Юлаева. Бойцы отряда находятся на боевом слаживании. Спецодеждой и техникой их полностью обеспечит республика. Глава региона поблагодарил военнослужащих, которые сейчас на боевых позициях. При этом Радий Хабиров раскритиковал тех, кто в сложный для страны период отвернулся от Родины. Однако именно это время он назвал встряской, срывающей маски.
На встрече Радий Хабиров обозначил и основные задачи, которые стоят сегодня перед республикой – это социально-экономическое развитие региона и поддержка мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Желающих помогать много и среди обычных жителей. Героизм, отметил глава, понятие широкое: безусловно, место в нем занимают те, кто выполняет боевые задачи. Отдельная роль отведена и тем, кто стоит за спинами ребят.
В конце декабря в Уфе состоятся проводы бойцов батальона Салавата Юлаева. Место выбрано символичное – площадь с мемориальным комплексом, посвященным Минигали Шаймуратову. Здесь же будут встречать военнослужащих, вернувшихся после выполнения боевых задач.