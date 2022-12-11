Медосмотр, домашняя кухня и концерт: как отряд Шаймуратова отпраздновал День Героев Отечества

Плечо Родины. Большой десант врачей и стоматологов из республики приехал к бойцам батальона Шаймуратова. Медицинские осмотры, сдача анализов и рекомендации специалистов. Никто не остался без внимания. Наши военнослужащие пока находятся на краткосрочном отдыхе вдали от линии соприкосновения. Полевые мобильные бани, услуги парикмахеров, настоящая башкирская кухня и праздничный концерт. Все это организовали для своих бойцов власти республики по поручению Радия Хабирова. А особо отличившиеся были удостоены наград.

Один из самых важных этапов медосмотра. Бойцы батальона Шаймуратова в обязательном порядке проходят ультразвуковую диагностику. Врачи внимательно следят, что выдает изображение на экране и в каком состоянии органы брюшной полости и малого таза.

С хроническими заболеваниями они все знакомы. Если обострения, то их нужно убрать. У нас есть медикаментозные препараты, мы их и раздаем. У них есть фельдшер батальона, которому все обозначено. Татьяна Добрейкина, руководитель 7-й медицинской выездной бригады Республики Башкортостан, заведующая отделением ультразвуковой диагностики РКБ им. Куватова

ЭКГ, анализы крови и мочи. Результаты в течение нескольких минут. К солдатам приехала, по сути, целая поликлиника со специалистами самого разного профиля. Кардиологи, травматологи, офтальмологи, хирурги. С собой все необходимое оборудование. Это те врачи из Башкортостана, которые несут вахту на Донбассе.

Мы здесь были нужны. Были заболевания, которые выявили впервые. В первый день шли как-то неуверенно. Боялись, что мы врачебная комиссия, потому что у бойцов боевой дух, они не хотят возвращаться обратно домой или быть списанными. Они хотят закончить то предназначение, которое им предстоит завершить. Виктория Аллаярова, врач клинической больницы №13 г. Уфы

К слову, сами бойцы батальона на позитиве и во время осмотра не прочь продемонстрировать поэтические таланты перед своими врачами-земляками.

Давно нам нужно было это. Мы благодарны всему медицинскому персоналу. Всей батальоном прошли, все довольны. Боец батальона им. М. Шаймуратова

Еще один немаловажный пункт осмотра – стоматологический. От здоровья зубов во многом зависит состояние всего организма. Из Башкортостана к шаймуратовцам приехал мобильный стоматологический комплекс.

Они находятся, сами понимаете, на передовой, ноги мерзнут – сразу же переходит на зубы. Воспаления, пародонтиты, пульпиты, у кого были корешки недолеченные, они сразу обостряются. Мы здесь просто необходимы, потому что, понимаете, если в бой, когда боль головная, это уже не боец. Эльвира Бадретдинова, врач-терапевт Республиканской стоматологической поликлиники

Гуманитарный конвой привез все необходимое для военнослужащих. Приезд совпал с Днем Героев Отечества. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев поздравил личный состав башкирского батальона. А особо отличившимся бойцам при выполнении воинского долга вручил орден Генерала Шаймуратова.

Это орден моей республики. Я не просто его хотел, это мечта моего детства, чтобы у меня была награда именно республиканского масштаба. Я люблю свою родину, я люблю Республику Башкортостан. Я просто, наверное, самый счастливый человек. Отдельное спасибо хочу сказать Радию Фаритовичу за все мероприятия. Позывной «Тор», военнослужащий батальона им. Шаймуратова

Это первая такая практика в России, больше нигде не было. Я интересовался. Первая такая ситуация, когда по инициативе главы республики выезжает такой большой десант, чтобы встретиться, оказать поддержку, принять участие в решении разных вопросов. Константин Толкачёв, председатель Госсобрания Республики Башкортостан

Из Башкортостана для военнослужащих привезли и мобильную полевую баню. Бойцы после парных процедур говорят, будто заново родились.

Этому цены нет. Слышали, что должна приехать. Такого не было, когда мы служили. Там общая баня была. Надо было с одного города в другой ездить. Боец батальона им. М. Шаймуратова

Весь день с ножницами и машинками в руках работали наши парикмахеры. Новая стрижка, подравнивание бороды. Любой пожелание воплощалось в импровизированном барбершопе.

Хотели креативные стрижки – мы сделали, потому что они молодые красивые, энергичные, им хочется, чтобы и модно было, и красиво. Гузель Валеева, парикмахер

Три мешка огромных мы уже выкинули с бойцовскими волосами. Мы сами даже рады, что мы здесь, все-таки не зря мы сюда приехали. Зульфия Мустафина, парикмахер

Республика организовала настоящий праздник для своих военнослужащих. Постарались и повара из Туймазов и Стерлитамака. Они привезли свежие продукты и приготовили блюда башкиркой кухни. С десяток больших чугунных казанов кипели весь день. Плов, шулюм. К домашнему бишбармаку подавали корот.

Мы со Стерлитамака группой поваров нашего ресторана приехали ребят поддержать, покормить домашней кухней. Башкирские продукты, качественное мясо, все оттуда. Алексей Михайлов, директор ресторана

Конечно же, какая встреча без концерта? Перед личным составом батальона выступили артисты республики и звезды эстрады. Группы «Дервиш-хан», «Павильон», заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин подарили заряд энергии бойцам.

Чтобы помочь им, поднять настроение, чтобы у них все было хорошо. И чтобы они немножечко подумали о мире, что он есть, и их ждут дома. Сегодня мы будем играть башкирский рок. Артур Гумеров, музыкант группы «Дервиш-хан»