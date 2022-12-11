Медосмотр, домашняя кухня и концерт: как отряд Шаймуратова отпраздновал День Героев Отечества

Плечо Родины. Большой десант врачей и стоматологов из республики приехал к бойцам батальона Шаймуратова. Медицинские осмотры, сдача анализов и рекомендации специалистов. Никто не остался без внимания. Наши военнослужащие пока находятся на краткосрочном отдыхе вдали от линии соприкосновения. Полевые мобильные бани, услуги парикмахеров, настоящая башкирская кухня и праздничный концерт. Все это организовали для своих бойцов власти республики по поручению Радия Хабирова. А особо отличившиеся были удостоены наград.
Один из самых важных этапов медосмотра. Бойцы батальона Шаймуратова в обязательном порядке проходят ультразвуковую диагностику. Врачи внимательно следят, что выдает изображение на экране и в каком состоянии органы брюшной полости и малого таза.
ЭКГ, анализы крови и мочи. Результаты в течение нескольких минут. К солдатам приехала, по сути, целая поликлиника со специалистами самого разного профиля. Кардиологи, травматологи, офтальмологи, хирурги. С собой все необходимое оборудование. Это те врачи из Башкортостана, которые несут вахту на Донбассе.
К слову, сами бойцы батальона на позитиве и во время осмотра не прочь продемонстрировать поэтические таланты перед своими врачами-земляками.
Еще один немаловажный пункт осмотра – стоматологический. От здоровья зубов во многом зависит состояние всего организма. Из Башкортостана к шаймуратовцам приехал мобильный стоматологический комплекс.
Гуманитарный конвой привез все необходимое для военнослужащих. Приезд совпал с Днем Героев Отечества. Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев поздравил личный состав башкирского батальона. А особо отличившимся бойцам при выполнении воинского долга вручил орден Генерала Шаймуратова.
Из Башкортостана для военнослужащих привезли и мобильную полевую баню. Бойцы после парных процедур говорят, будто заново родились.
Весь день с ножницами и машинками в руках работали наши парикмахеры. Новая стрижка, подравнивание бороды. Любой пожелание воплощалось в импровизированном барбершопе.
Республика организовала настоящий праздник для своих военнослужащих. Постарались и повара из Туймазов и Стерлитамака. Они привезли свежие продукты и приготовили блюда башкиркой кухни. С десяток больших чугунных казанов кипели весь день. Плов, шулюм. К домашнему бишбармаку подавали корот.
Конечно же, какая встреча без концерта? Перед личным составом батальона выступили артисты республики и звезды эстрады. Группы «Дервиш-хан», «Павильон», заслуженный артист Башкортостана Радик Юльякшин подарили заряд энергии бойцам.
Подобные выезды в планах организовать и для военнослужащих батальона Доставалова, как будет возможность. А бойцы батальона Шаймуратова уже получили поддержку республики и смогли ощутить настоящее домашнее тепло. Это тот случай, когда малая родина приехала к своим сыновьям.