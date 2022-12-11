Запуск модернизированного энергоблока на Кармановской ГРЭС в Башкирии: как это было

До 2027 года Башкирская генерирующая компания завершит модернизацию ещё восьми энергоблоков, которые находятся в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Благовещенске. Такой масштабный ремонт обойдётся холдингу «Интер РАО» примерно в 17 миллиардов рублей. Суммарный прирост мощности всех станций после обновлений достигнет почти ста мегаватт. А это значит, что потребление топлива станет ниже и возрастут поставки электричества на рынок, а вместе с ними вырастут и поступления в республиканскую казну. К тому же дополнительные мощности позволят региону открывать новые производства и развивать технологический потенциал.