Запуск модернизированного энергоблока на Кармановской ГРЭС в Башкирии: как это было

Самым важным событием для энергетики Башкортостана на этой неделе стал запуск модернизированного энергоблока на Кармановской ГРЭС. К слову, его реконструкция стала стартом для обновления ещё пяти теплоэлектроцентралей в республике. Такие масштабные вливания средств в региональную энергетику стали возможны благодаря государственной программе модернизации тепловой генерации. А значит, будущее экономики и будущее промышленности нашей республики будет обеспечено на десятки лет вперёд, отметил руководитель региона Радий Хабиров и вместе с генеральным директором «Интер РАО» дал старт работе нового станционного блока.
За тем, как кнопка опускается вниз, безотрывно следили и журналисты, и сотрудники предприятия, и власти региона – онлайн. В церемонии запуска Радий Хабиров участвовал по видеосвязи. Теперь можно выдохнуть и сказать: пуск состоялся. Обновлённый станционный блок Кармановской ГРЭС введен в строй. Новая турбина набирает обороты – три тысячи в минуту. Энергоблок готов к работе. Исторический момент для энергетики Башкортостана.
Комплексные испытания нового оборудования уже позади. Мощность модернизированного энергоблока выросла на 13 мегаватт – к слову, такое количество способно обеспечить энергией целый микрорайон Сипайлово, затратив при этом гораздо меньше топлива, чем прежде.
Станционный блок №3 стал первым энергообъектом в республике, модернизированным по президентской программе. Стоимость всех работ на Кармановской ГРЭС превысила 2,5 миллиарда рублей.
В единой энергосистеме страны третий станционный блок отработал больше 50 лет и произвел свыше 80 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Но свой ресурс турбина выработала. В декабре прошлого года энергоблок отключили и полностью разобрали. Теперь на его месте стоят почти 1000 тонн нового оборудования.
До 2027 года Башкирская генерирующая компания завершит модернизацию ещё восьми энергоблоков, которые находятся в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Благовещенске. Такой масштабный ремонт обойдётся холдингу «Интер РАО» примерно в 17 миллиардов рублей. Суммарный прирост мощности всех станций после обновлений достигнет почти ста мегаватт. А это значит, что потребление топлива станет ниже и возрастут поставки электричества на рынок, а вместе с ними вырастут и поступления в республиканскую казну. К тому же дополнительные мощности позволят региону открывать новые производства и развивать технологический потенциал.
К слову, республика намерена развивать и альтернативные источники энергетики: солнечные, ветряные и гидроэлектростанции. Определённые работы в этом направлении уже ведутся. Успешная реализация этих программ положительно скажется как на снижении объемов выбросов вредных веществ, так и на тарифах для потребителей.