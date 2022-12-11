В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли водителя, потерявшего сознание на морозе

Уходящая неделя в республике была морозной. Причиной стал мощный сибирский антициклон. В таких условиях усилено работать приходится различным службам, от которых во многом зависят жизни людей.
Обледеневший автомобиль, занесённый снегом, стоявший на обочине, Радмир Хамзин вместе с напарником обнаружили во время патрулирования. В салоне парень уже без сознания, но пульс есть. Молодой человек в себя не приходит. Сотрудники ГИБДД принимают решение как можно скорее доставить водителя в больницу. Со спецсигналами инспекторы привозят окоченевшего 20-летнего парня в Инзер.
Пострадавший получил обморожение, но остался жив благодаря тому, что его успели доставить в больницу. Отец парня уже поблагодарил инспекторов за спасение сына. Дорога, где обнаружили водителя ночью, немноголюдная, говорит Радмир Хамзин. Единицы машин, которые проезжали мимо, решили не останавливаться. Но иногда помощь может потребоваться в местах, где и вовсе ни души, а дороги к попавшим в беду нет. В морозы счёт в таком случае идёт на часы.
С первыми лучами в небо. Так последние несколько дней спасатели начинают работу. Несмотря на тридцатиградусные морозы, сотрудники Госкомитета по ЧС тренировки не отменили. Высота – около 30 метров. Для спасателей это не рядовые тренировки. Специалисты только освоили беспарашютное десантирование.
Вертолёт Ка-32 на службу поступил весной этого года. Авиамашина была произведена на заводе КумАПП в Кумертау. За счёт соосной схемы винтов улучшается маневренность в горной или лесистой местности. Установленный метеорадар позволяет работать в сложных погодных условиях. Вертолёт был приобретён для тушения пожаров, но и зимой уже показал себя в деле.
А сотрудники пожарного надзора пытаются предотвратить трагедию. Самая горячая пора у них в минусовую температуру. Спасаясь от холодов, жители частных домов могут пренебречь правилами пользования печей и обогревателей. Уже традиционно сотрудники пожарного надзора обходят дома в садовых товариществах, объясняя жильцам, как не совершить роковой ошибки.
А тем, у кого нет жилья постоянного, предоставили временное. В Уфе появился круглосуточный пункт обогрева. В парке Калинина рядом с ветеринарной клиникой установили две отапливаемые армейские палатки. Нуждающиеся могут погреться, остаться на ночлег, попить горячего чаю, а также получить комплексную помощь. В 30-градусные морозы такой приют спасал бездомных. А вот предстоящая неделя, обещают синоптики, будет тёплой. Но тем не менее не стоит забывать, что самый страшный холод – это холод равнодушия.