В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли водителя, потерявшего сознание на морозе

Уходящая неделя в республике была морозной. Причиной стал мощный сибирский антициклон. В таких условиях усилено работать приходится различным службам, от которых во многом зависят жизни людей.

Обледеневший автомобиль, занесённый снегом, стоявший на обочине, Радмир Хамзин вместе с напарником обнаружили во время патрулирования. В салоне парень уже без сознания, но пульс есть. Молодой человек в себя не приходит. Сотрудники ГИБДД принимают решение как можно скорее доставить водителя в больницу. Со спецсигналами инспекторы привозят окоченевшего 20-летнего парня в Инзер.

Пострадавший получил обморожение, но остался жив благодаря тому, что его успели доставить в больницу. Отец парня уже поблагодарил инспекторов за спасение сына. Дорога, где обнаружили водителя ночью, немноголюдная, говорит Радмир Хамзин. Единицы машин, которые проезжали мимо, решили не останавливаться. Но иногда помощь может потребоваться в местах, где и вовсе ни души, а дороги к попавшим в беду нет. В морозы счёт в таком случае идёт на часы.

С первыми лучами в небо. Так последние несколько дней спасатели начинают работу. Несмотря на тридцатиградусные морозы, сотрудники Госкомитета по ЧС тренировки не отменили. Высота – около 30 метров. Для спасателей это не рядовые тренировки. Специалисты только освоили беспарашютное десантирование.

Вертолёт Ка-32 на службу поступил весной этого года. Авиамашина была произведена на заводе КумАПП в Кумертау. За счёт соосной схемы винтов улучшается маневренность в горной или лесистой местности. Установленный метеорадар позволяет работать в сложных погодных условиях. Вертолёт был приобретён для тушения пожаров, но и зимой уже показал себя в деле.

Две недели назад мы применяли этот вертолет для спасения людей в Белорецком районе. Люди заблудились в мороз, горючее закончилось. Оперативно вертолет был поднят из Уфы, спасли 7 человек, среди них один ребенок. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

А сотрудники пожарного надзора пытаются предотвратить трагедию. Самая горячая пора у них в минусовую температуру. Спасаясь от холодов, жители частных домов могут пренебречь правилами пользования печей и обогревателей. Уже традиционно сотрудники пожарного надзора обходят дома в садовых товариществах, объясняя жильцам, как не совершить роковой ошибки.

Два раза было, в 18 году и 20 году. Вот сосед два раза горел. Первый раз баня и дом, потом баня опять сгорела. Рашида Миниахметова, жительница СНТ «Агидель»