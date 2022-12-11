Перерыв в чемпионате КХЛ: чем займутся игроки «Салавата Юлаева»

Чемпионат КХЛ ушел на короткую паузу. В этом сезоне она будет единственной. Это связано с тем, что сборная России не участвует в Еврохоккейтуре. Во время небольшого перерыва в чемпионате в Москве пройдет Кубок Первого канала с участием национальных команд России, Казахстана и Беларуси. А лучшие игроки лиги в эти выходные собрались в Челябинске на Матч звёзд.

Никто не обещал, что путь «Салавата Юлаева» в этом сезоне будет абсолютно гладким. После того, как команда по ходу регулярного чемпионата забралась на первое место в таблице, последовал резкий провал. Уфимцы потерпели 6 поражений подряд. Из основных причин – сложный календарь и травмы нескольких ведущих игроков. Однако тренерскому штабу удалось взять ситуацию под контроль. В последней домашней игре, в которой соперником был челябинский «Трактор», впервые в сезоне «Салават» забросил шесть раз.

Давненько такого не было. Приятно, конечно. Особенно дома, порадовали болельщиков шестью голами. Но нужно было получше сыграть в обороне. Данил Башкиров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Перед паузой у «Салавата» 4 победы в 6 последних матчах после злополучной серии и четвертое место на Востоке. Этот отрезок сезона башкирский клуб закончил двумя важными победами над прямыми конкурентами – омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью».

Не ожидали, что так получится, но всегда рады, что с таким запасом мы побеждаем «Сибирь». Это последняя игра перед паузой. На перерыв уходим в хорошем настроении. Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

После серии локальных неудач последовали первые кадровые решения. Команду покинул нападающий Станислав Бочаров. Форвард с большой зарплатой не сумел доказать свою необходимость и отправился в хабаровский «Амур». На фоне травм уфимцам теперь требуется усиление атакующей линии. Достаточно сказать, что в последней игре «Салават» даже не смог выставить четыре полные тройки атаки. Сейчас уфимцы ведут переговоры с североамериканским форвардом. Есть вероятность, что этот игрок подпишет контракт сразу на следующий сезон. По-прежнему нет конкретной информации о сроках возвращения в строй канадского нападающего Джоша Хо-Сэнга.

Если бы Хо-Сэнг играл с первого дня, команда была бы выше в таблице. Вопросов бы по новым приобретениям было бы меньше. Ринат Баширов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев»

Вместе с травмами Мерфи и Хо-Сэнга игровой кризис испытывает еще один легионер Саша Хмелевский. В последних 15 играх он забросил лишь одну шайбу, да и то в пустые ворота соперника. Еще одна неприятная новость, связанная с американским игроком: уфимский клуб был оштрафован за работу с его агентом Дэном Мильштейном. Причиной стало отсутствие у него аккредитации Федерации хоккея России. С этим агентом сотрудничают многие игроки уфимской команды, в том числе легионеры, которых в следующем сезоне в КХЛ станет меньше. По требованию Министерства спорта страны, лига на следующий сезон сократила лимит иностранцев до трех в одной команде. При этом самые талантливые российские хоккеисты продолжают уезжать за океан. Защитник юлаевцев Шакир Мухамадуллин заявил о том, что в следующем сезоне намерен играть в североамериканской НХЛ.