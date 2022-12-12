Кредитный портфель юридических лиц в Башкирии в 2022 году превысил 410 млрд рублей

За год рост составил более 2%. Такая динамика связана с тем, что ряд компаний поставили свои инвестпроекты на паузу.

При этом кредитование малого и среднего продолжает расти заметными темпами – плюс 44% и портфель в 143 млрд рублей. Здесь в первую очередь сказываются различные меры господдержки. Что касается граждан, то ипотечный портфель вырос за год на 16% и на 1 октября составил 364 млрд рублей.