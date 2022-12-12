В Башкирии ещё одна семья с маленьким ребёнком отравилась угарным газом

11 декабря в Октябрьском помощь врачей потребовалась целой семье. С признаками отравления экстренно были госпитализированы супружеская пара, их 18-летняя дочка и 4-летний сын.

Выяснилось, что семья находилась дома, когда почувствовала ухудшение самочувствия. Они оперативно обратились за медицинской помощью и были госпитализированы в больницу №1.

В квартире пострадавших установлена газовая колонка и плита. По предварительной информации, семья отравилась угарным газом. Следственный комитет региона организовал проверку по факту случившегося. К слову, это второй подобный случай отравления газом целой семьи в Октябрьском.