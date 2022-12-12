В Башкирии на улице на глазах прохожих погиб мужчина

9 декабря в Белорецке на глазах прохожих трагически погиб 60-летний мужчина. Об этом в социальных сетях рассказал очевидцы случившегося.

Фото №1 - В Башкирии на улице на глазах прохожих погиб мужчина

Мужчина шёл с продуктами, видимо, из магазина, но в один момент почувствовал себя плохо и схватился за сердце. На помощь горожанину подоспели прохожие, которые сразу вызвали скорую помощь. По заявлениям министерства здравоохранения Башкирии, врачи прибыли на место происшествия через 26 минут после сообщения о пострадавшем. Однако очевидцы заявляют, что машины скорой помощи не было 40 минут. Спасти мужчину не удалось.

Белорецкая межрайонная прокуратура организовала проверку по факту случившегося. Все обстоятельства случившегося будут установлены правоохранителями.

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка деятельности работников учреждения здравоохранения при исполнении законодательства об охране здоровья, своевременности и полноте оказания медицинской помощи. Также по требованию прокуратуры республики к проведению проверки подключены специалисты ТО Управления Росздравнадзора по РБ. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

пресс-служба Белорецкой межрайонной прокуратуры

Фото: соцсети. 

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