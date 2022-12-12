В Башкирии на улице на глазах прохожих погиб мужчина

Мужчина шёл с продуктами, видимо, из магазина, но в один момент почувствовал себя плохо и схватился за сердце. На помощь горожанину подоспели прохожие, которые сразу вызвали скорую помощь. По заявлениям министерства здравоохранения Башкирии, врачи прибыли на место происшествия через 26 минут после сообщения о пострадавшем. Однако очевидцы заявляют, что машины скорой помощи не было 40 минут. Спасти мужчину не удалось.