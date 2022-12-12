В Башкирии виновница аварии, в которой пострадал ребёнок, предстанет перед судом

В Нефтекамске родители сбитой на дороге девочки подали в суд на виновницу дорожно-транспортного происшествия.
В апреле этого года женщина не уступила дорогу ребёнку и допустила наезд на школьницу. Девочке был причинен лёгкий вред здоровью – ей потребовалась госпитализация. Родители были намерены взыскать с водительницы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Исследовав материалы дела, проверив все юридически значимые обстоятельства, а также с учетом материального положения ответчика суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении исковых требований. Так, пользу истца, действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка, была взыскана компенсация морального вреда в размере 120 тысяч рублей.