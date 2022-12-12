В Башкирии виновница аварии, в которой пострадал ребёнок, предстанет перед судом

В Нефтекамске родители сбитой на дороге девочки подали в суд на виновницу дорожно-транспортного происшествия.

В апреле этого года женщина не уступила дорогу ребёнку и допустила наезд на школьницу. Девочке был причинен лёгкий вред здоровью – ей потребовалась госпитализация. Родители были намерены взыскать с водительницы 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.