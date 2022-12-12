В Уфе врачи вытащили из желудка кошки иголку

Ветеринары Уфы помогли семимесячной домашней кошке, которая проглотила иголку. Оказалось, питомец забрался в коробку со швейными инструментами.
Кошка съела иголки и нитки. Одну владельцы животного смогли достать самостоятельно, а с другой иголкой возникли проблемы – её обнаружили только в желудке на рентгеновском снимке.
Опасный предмет спокойно проник по пищеводу в желудок. Чтобы спасти животное, врачи провели экстренную операцию. К счастью, она прошла успешно. Кошка по кличке Некиса уже пришла в себя и идёт на поправку.