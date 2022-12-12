Жители Уфы могут пройти курс по тактической медицине

В Уфе все желающие могут пройти курс по тактической медицине. Инициаторами проведения занятий стал благотворительный фонд «Трудовые резервы».
На базе одного из пейнтбольных клубов инструкторы в течение нескольких дней рассказывают и показывают, как оказать помощь себе и ближнему в полевых условиях. Как правильно сделать обезболивающий укол, наложить жгут, шину и повязку, какой алгоритм при транспортировке человека, получившего разного рода травмы и ранения. Навыки хоть и военные, но могут пригодиться и в походных условиях, и в повседневной жизни.
Пока занятия пробные. Организаторы хотят сделать их регулярными и бесплатными для всех желающих.