В Башкирии установили почти тысячу новогодних ёлок

Сегодня, 12 декабря, в ЦУР Башкирии на оперативном совещании правительства обсудили подготовку к новогодним праздникам.
В городах и районах республики установили уже 942 новогодние ёлки. Также было оборудовано 509 ледовых городков и смонтировано 174 км праздничной иллюминации.
Как сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова, в регионе установлено 187 горок. Все горки проверены Гостехнадзором, так как являются объектами повышенной опасности. Не подлежат проверке самодельные горки высотой до 1 м.
На сегодня горок, не соответствующих нормам, не выявлено, сообщила глава ведомства. Если же таковые обнаружатся, их не разрешат использовать.