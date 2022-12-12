В Башкирии установили почти тысячу новогодних ёлок

Сегодня, 12 декабря, в ЦУР Башкирии на оперативном совещании правительства обсудили подготовку к новогодним праздникам.

В городах и районах республики установили уже 942 новогодние ёлки. Также было оборудовано 509 ледовых городков и смонтировано 174 км праздничной иллюминации.

Как сообщила исполняющая обязанности министра ЖКХ Ирина Голованова, в регионе установлено 187 горок. Все горки проверены Гостехнадзором, так как являются объектами повышенной опасности. Не подлежат проверке самодельные горки высотой до 1 м.