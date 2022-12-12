В Уфе прошел чемпионат республиканского МЧС «Золотая штурмовка»

Сегодня встречаются и ветераны пожарной охраны, спорта, те, которые уже давно занимались. Недавно ещё были спортсменами. И они с гордостью смотрят на молодое поколение, у которых уже другие успехи, имеют и другие достижения. Они намного лучше, намного быстрее, умело используют свои возможности и снаряды.

Марат Латыпов, начальник главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан