В Уфе прошел чемпионат республиканского МЧС «Золотая штурмовка»

Чемпионат посвящен 85-летию пожарно-спасательного спорта. Участие приняли более 30 человек. С первых минут в манеже развернулась напряженная борьба.

Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице по учебной башне. Наилучшее время составило всего 13,5 сек. С показательными забегами выступили юные воспитанники башкирской школы пожарно-спасательного спорта. Почетными гостями стали ветераны, которые и сами не так давно также участвовали на подобных чемпионатах. Как отмечают в МЧС, такие состязания – важнейший элемент специальной подготовки пожарных.

Сегодня встречаются и ветераны пожарной охраны, спорта, те, которые уже давно занимались. Недавно ещё были спортсменами. И они с гордостью смотрят на молодое поколение, у которых уже другие успехи, имеют и другие достижения. Они намного лучше, намного быстрее, умело используют свои возможности и снаряды.

Марат Латыпов, начальник главного Управления МЧС России по Республике Башкортостан
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