В Уфе прошел чемпионат республиканского МЧС «Золотая штурмовка»

Чемпионат посвящен 85-летию пожарно-спасательного спорта. Участие приняли более 30 человек. С первых минут в манеже развернулась напряженная борьба.
Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице по учебной башне. Наилучшее время составило всего 13,5 сек. С показательными забегами выступили юные воспитанники башкирской школы пожарно-спасательного спорта. Почетными гостями стали ветераны, которые и сами не так давно также участвовали на подобных чемпионатах. Как отмечают в МЧС, такие состязания – важнейший элемент специальной подготовки пожарных.