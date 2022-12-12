В Башкирии 12-летний ребёнок погиб из-за отравления угарным газом

В Октябрьском 12-летний мальчик скончался от отравления угарным газом. Вся семья ребёнка была экстренно госпитализирована из квартиры в жилом доме.

Напомним, инцидент произошёл 23 ноября. Супружеская пара и три ребёнка 14, 12 и 8 лет почувствовали недомогание, стали терять сознание и срочно обратились за медицинской помощью. Семья была госпитализирована с признаками отравления угарным газом.

Сегодня, 12 декабря, в пресс-служба минздрава Башкирии сообщили ИА «Башинформ», что 12-летний ребёнок скончался в больнице ещё на прошлой неделе. Его семью выписали в удовлетворительном состоянии.