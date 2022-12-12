В Башкирии в берлоге нашли убитого медведя

Инспекторы ДПС по Бурзянскому району зафиксировали факт незаконного отстрела медведя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД региона.
В 4 км от деревни Байгазино было найдено тело медведя в берлоге. Подозреваемые в убийстве были задержаны на месте преступления. Ими оказались мужчины 54, 38 и 35 лет. Оказалось, медведя убил 54-летний сельчанин, который не имел лицензии для охоты. Справиться с тушей убитого зверя самостоятельно он не смог, поэтому попросил помощи у двух местных жителей.
Задержанные дали признательные показания. В ходе обысков полиция изъяла два охотничьих оружия, более 20 патронов, нож и тушу животного. Сейчас полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: МВД по РБ.